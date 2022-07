Grundstück im Baugebiet Kuenstraße-Nord zu vergeben

Der Gemeinderat hat vor Kurzem der Vergabe des letzten freien Baugrundstückes im Baugebiet Kuenstraße-Nord zugestimmt. Das Grundstück soll im Losverfahren vergeben und im Anschluss veräußert werden, teilt die Stadtverwaltung in einem Schreiben mit.

Das Grundstück befindet sich in der Jakob-Ehinger-Straße und hat eine Fläche von 588 Quadratmetern. Hinzu kommt ein Miteigentumsanteil von einem Viertel einer Verkehrsfläche (Zufahrt). Der Kaufpreis beträgt insgesamt 296 476,31 Euro. Die Bewerbungsfrist beginnt am 15. August und endet am Donnerstag, 15. September, um 12 Uhr. Eine Bewerbung ist bevorzugt über das Online-Portal „Baupilot“ einzureichen. Weitere Informationen zur Ausschreibung sowie das Bewerbungsformular sind ab sofort unter www.baupilot.com/weingarten abrufbar.