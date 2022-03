Grundschüler werden beim Lesen unterstützt

Die PH Weingarten und die Bürgerstiftung Ravensburg ermöglichen eine weitere Runde des Lese-Förderprojekts für benachteiligte Kinder. Schon 2020 und 2021 bot die Arbeitsstelle für Lernschwierigkeiten im Schriftspracherwerb (ALiSS), ein Teilprojekt des Instituts für Bildungsconsulting (IfB) der Pädagogischen Hochschule Weingarten, an Grundschulen im Kreis Ravensburg das Förderprojekt FiLuS „Fit im Lesen und Schreiben“ an. Ziel war die durch die Corona-Pandemie bedingten negativen Folgen für das Lernen der Kinder auszugleichen. Insgesamt konnten bisher 134 Kinder mit gutem Erfolg von Studierenden gefördert werden. Das Projekt wird nun zum dritten Mal von der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg finanziell unterstützt. Mit dieser Hilfe werden von März bis Juli speziell geschulte Studierende der PH eine achtwöchige Intensivförderung an angemeldeten Grundschulen abhalten. Inhalte und Umsetzung der Förderung werden von Prof. Michael Steinmetz und seinem Team fachlich begleitet. Das Angebot soll vor allem Kindern der zweiten und dritten Klassen zugute kommen, die individuelle Schwierigkeiten beim Lesen- und Schreibenlernen haben und gezielte Unterstützung benötigen.