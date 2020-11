Grünmüllannahmestelle schließt

Die Grünmüllannahmestelle in der Talstraße ist noch bis einschließlich Samstag, 28. November, geöffnet. Danach können laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung Gartenabfälle bei der Firma Bausch in Ravensburg oder beim Entsorgungszentrum in Gutenfurt kostenpflichtig abgegeben werden.

Die Annahmestelle in Weingarten öffnet voraussichtlich im März 2021 wieder ihre Pforten. Der genaue Termin wird bekannt gegeben.