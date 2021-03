Grüne im Landkreis Ravensburg bleiben im Wahlkampfmodus

Nach langen Wochen der Onlinekonferenzen und Wahlkampfauftritte im Internet haben es die rund 40 anwesenden Mitglieder des Kreisverbands Ravensburg von Bündnis 90/Die Grünen am Donnerstagabend im Welfensaal des KuKo in Weingarten sichtlich genossen, sich wieder einmal zu treffen – wenn auch mit Schutzmasken, auf Abstand und nach einem zuvor absolvierten Corona-Schnelltest. So konnte man den Erfolg bei den Landtagswahlen feiern und die Weichen für den bevorstehenden Bundestagswahlkampf stellen.

Es galt, die drei Delegiertenplätze für den Landesparteitag zu belegen, auf dem über die Landesliste für die Bundestagswahl entschieden wird. Nach zwei Legislaturperioden im Bundesparlament möchte die Ravensburger Abgeordnete Agnieszka Brugger von Listenplatz eins ins Rennen gehen. Den zweiten Delegiertenplatz nimmt der Landes-Sozialminister Manne Lucha ein. Auf den dritten Delegiertenplatz wählten die Mitglieder das Vorstandsmitglied Anna Wiech. Inge Brobeil, Hermine Städele und Moritz Haag stehen als Ersatz- Delegierte parat.

8700 Briefe an Erstwähler

Wie groß der Einsatz des Kreisverbands beim zurückliegenden Landtagswahlkampf gewesen ist, verdeutlichte die Kreisvorsitzende Carmen Kremer anhand einiger Zahlen: 700 Plakate wurde aufgehängt und 80 000 Flyer für den Kandidaten Lucha verteilt. Das Team verschickte 8700 Briefe an Erstwähler. Es gab 81 Online-Veranstaltungen. Großen Applaus gab es für das Tandem Moritz Haag und Anna Wiech, die das alles koordiniert und organisiert haben.

Hauptthema des wiedergewählten Mane Lucha war die Corona-Bekämpfung im Land. Die Unsicherheiten bei den Impfstoff-Lieferungen und die Turbulenzen um das vorübergehend ausgesetzte Vakzin von Astra-Zeneka hätten den Impfplan gehörig durcheinander gebracht. Aber man sei jetzt dabei, die Warteliste von Impfwilligen im Kreis Ravensburg abzuarbeiten. Für die kommenden Wochen gab sich Lucha zuversichtlich, was die Steigerung des Impftempos betrifft. Die rasant steigenden Inzidenzzahlen machen ihm hingegen ernsthaft Sorgen. Dabei heftete er es sich als persönlichen Erfolg an, dass jetzt in den Grundschulen eine allgemeine Maskenpflicht eingeführt wurde: „Das habe ich im Kabinett durchgesetzt.“ Ein deutlicher Seitenhieb auf seine scheidende Kabinettskollegin Susanne Eisenmann (CDU), an deren Bildungspolitik Lucha kein gutes Haar ließ: „Sie versäumte letzten Sommer die Digitalisierung der Schulen und beharrte auf einen Unterricht, wie sie ihn als Schülerin selbst erlebt hatte.“ Corona habe aber auch gezeigt, wie wichtig eine ökologische und soziale Erneuerung unserer Gesellschaft ist. Das müsse der Handlungsschwerpunkt einer neu zu bildenden Landesregierung sein. Über die angelaufenen Sondierungsgespräche mit den potenziellen Koalitionspartnern CDU, SPD und FDP, an denen Lucha und Brugger beteiligt sind, verriet der Minister nur so viel, dass sie von allen Beteiligten mit großer Ernsthaftigkeit in einer guten Atmosphäre geführt würden.

Politikverdrossenheit selbst verschuldet

Grüne Politik will die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Agnieszka Brugger im künftigen Bundestag nicht mehr von der Oppositionsbank aus betreiben. „Wir können die Klimakrise nicht in Baden-Württemberg lösen“, sagte Brugger und warf der Bundesregierung vor, nicht nur bei der Pandemie-Bekämpfung viel verschlafen zu haben. Den Masken-Skandal lastet Brugger nicht allein einzelnen Abgeordneten an, die sich persönlich bereichert haben, sondern der gesamten Unionsfraktion im Bundestag: „Jahrelang haben CDU und CSU alle Vorschläge für mehr Transparenz bei Nebeneinkünften abgeschmettert. Jetzt beklagen sie Vertrauensverlust und Politikverdrossenheit.“ Sie wolle mit der politischen Konkurrenz hart in der Sache streiten. Ebenso wichtig sei es aber, anständig miteinander umzugehen: „Jetzt müssen wir uns mit den wirklichen Problemen befassen und dürfen keine billige Polemik betreiben.“

Bei der anschließenden Aussprache schnitt eine Krankenschwester aus Aulendof ein Thema an, das viele Menschen im nördlichen Kreisgebiet umtreibt: In letzter Zeit kamen Gerüchte auf, die OSK plane, das Krankenhaus in Bad Waldsee zu schließen. Weder Sozialminister Lucha noch die Kreisvorsitzende Carmen Kremer, die selbst im Aufsichtsrat des Klinikverbunds sitzt, sahen Anlass zu derlei Befürchtungen. Im Gegenteil: Die Geschäftsführung habe personelle Vorkehrungen getroffen, um den Standort Bad Waldsee zu stärken. Auch seitens des Ministeriums gebe es keinerlei Bestrebungen, diese Klinik zu schließen.