Grüne begrüßen Öffnung des Blutritts

„Weingarten hat vorgelegt“, schreibt die Kreisvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Carmen Kremer, in einer Stellungnahme zur Öffnung des Weingartener Blutritts für weibliche Reiterinnen. Dies sei ein richtiger Schritt in eine gleichberechtigte Gesellschaft und blickt dabei auch nach Ravensburg.

Seit 40 Jahren käpfe die Partei für die Gleichstellung von Mann und Frau. Dass die Geschwindigkeit der Veränderung in letzter Zeit sogar Fahrt aufnehmen, sei am Blutritt gut zu erkennen.

Auch lang gehegte Traditionen und Gewohnheiten müssten weiterentwickelt und verändert werden, so Kremer. Dass das Miteinenander von Frauen und Männer funktioniere, zeige sich seit vielen Jahren auch in ihrer Partei. Diese habe ein Frauenstatut, das wirkt. In den Parlamenten sei der Frauenanteil in den grünen Fraktionen in der Regel am höchsten. Sie sei sicher, dass ein Blutritt mit Reiterinnen und Reitern weiterhin sehr würdevoll sein werde.

Daran könne sich auch das Rutenfest in Ravensburg ein Beispiel nehmen so die Kreisvorsitzende. Auch hier gebe es noch Bedarf, die Tradition in das 21. Jahrhundert weiter zu entwickeln.