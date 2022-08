Große Sommeraktion in der Unteren Breite in Weingarten

Pfarrer Steffen Erstling hat im Auftrag der evangelischne Kirchengemeinde Weingarten ein Sommerferienprogramm für die Bewohnerinnen und Bewohner der Unteren Breite in Weingarten entwickelt. An jedem Mittwochnachmittag, vom 3. August bis 7. September, gibt es im Ladenzentrum ein Programm mit Musik und Tanz. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei; die Ministrantengruppe der katholischen Kirchengemeinde Heilig Geist übernimmt den Getränkeverkauf. Bei Regen fallen die Veranstaltungen aus.

Am 3. August um 17 Uhr heißt es Bühne frei für die Tänzerinnen der Tanzgruppe von Anna Urban aus Weingarten. Sie präsentieren in ihren wehenden, bunten Kleidern verschiedene Tänze aus Georgien und osteuropäischen Regionen. Anschließend sind alle Besucherinnen und Besucher eingeladen, bei angeleiteten Kreistänzen selber noch das Tanzbein zu schwingen. Für die Kleinen gibt es vor der Kreissparkasse eine Hüpfburg.

TschässBräss spielt auf hohem Niveau auf

TschässBräss – das ist eine Jazz-Soul-Band mit Trompete, Posaune, Saxophon, Tuba, Schlagzeug sowie zwei Sängerinnen – treten am 10. August um 18 Uhr auf. Unter dem Motto: Koffer auf, Instrument raus, Spaß haben, liegt der Fokus auf einem „good Groove“ auf hohem musikalischen Niveau.

Es werden Stücke von Miles Davis über Stevie Wonder bis hin zu Jazz-Soul-Latin-Standards ab den 20iger-Jahren zu Gehör gebracht.

Die Teach-Boys, eine ehemalige Lehrer-Band der Humpis-Schule Ravensburg, begeistert am 17. August um 17 Uhr mit Oldies und Hits von den Hollies, Elvis Presley und den Eagles.

Doch auch der Country-Rock ist mit einigen Stücken vertreten, so dass man sich auf eine gute Mischung aus Beat, Pop und Rock’n Roll freuen kann. ein Mitglied der Band ist Günther Bretzel, der als oberschwäbischer Musikkabarettist bekannt ist. Er wird aus seinem Programm mehrere Stücke zum Besten geben.

Söhne Manfreds begeistern mit Blasmusik

Die in Weingarten und Umgebung von vielen Festen bekannten Söhne Manfreds aus Weingarten spielen am 24. August um 17 Uhr mit ihren Blechblasinstrumenten durch verschiedenste Genres hindurch alles was „bockt“. Die Söhne Manfreds begeistern sich für sämtliche Facetten der Blasmusik – von Ernst Mosch bis Adele ist alles möglich.

Weiter geht es am 31. August um 17 Uhr mit dem Chor pons. Er singt seit Jahren in den katholischen Kirchengemeinden St. Maria und Heilig Geist, bei ökumenischen Gottesdiensten im Stadtgarten und in der evangelischen Stadtkirche. Lieder bauen Brücken, nicht nur himmelwärts, sondern auch untereinander.

Musik verbindet – auch über Grenzen hinweg. Gemäß diesem Motto trägt der Folklore-Spielkreis der evangelischen Kirchengemeinde Weingarten zam 7. September um 17 Uhr zur Völkerverständigung bei. Das geht besonders gut bei Musik und Tanz, denn das sind Sprachen, die jeder sofort versteht, wo immer man auch herkommt.

Menschen sollen sich kennenlernen

Hinter dem Titel „Wir in der Unteren Breite“ steckt die Idee, dass die Menschen des Quartiers sich ungezwungen begegnen, einander kennenlernen können und miteinander ins Gespräch kommen.

Die Evangelische Kirchengemeinde Weingarten veanstaltet das Programm in Kooperation mit der Stadt Weingarten und mit Förderung des Programms „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.