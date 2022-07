Große Auswahl an physischen und digitalen Medien

Die Bücherei Weingarten ist in den Sommerferien mit eingeschränkten Öffnungszeiten für ihre Klientel da. In einer Pressemitteilung heißt es: „Damit Sie sich für Ihren Urlaub mit Ihren Lieblingsbüchern versorgen können, beachten Sie bitte unsere verkürzten Öffnungszeiten. Wir haben während den Sommerferien vom 29. Juli bis 9. September jeweils am Montag (15.30 Uhr bis 18.30 Uhr), Mittwoch (17 Uhr bis 20 Uhr) und Freitag (15.30 Uhr bis 18.30 Uhr) geöffnet.“

Auch die Interessen von Filmfreunden werden berücksichtigt: Mit „filmfriends“ können laut Mitteilung tolle Dokus, Kinder- und Erwachsenenfilme gestreamt werden. Und auch ein Spieleabend mit den Kindern oder Freunden sei bei lauen Sommernächten ein großes Vergnügen.