Großes Interesse der Vereine am Datenschutz

Von Maxi Kroh

Eigentlich geht am Samstagmorgen in der Innenstadt alles seinen gewohnten Gang. Der Wochenmarkt ist gut besucht, Busse fahren über den Marienplatz, vor dem Rathaus findet ein Hochzeitsempfang statt. In den Gesprächen der Menschen geht es aber vorwiegend um ein Thema: Den Messerangriff vom Vortag.

„Ich war natürlich geschockt, als ich gestern Abend im Fernsehen davon erfahren habe“, sagt Gertrud Hildebrand aus Ravensburg. „Man rechnet ja nicht damit, dass so etwas in unserer ländlichen Umgebung passiert, solche Vorfälle passieren ...