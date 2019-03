Große Vielfalt trotz bescheidender Mittel

Wenn am Sonntag wieder tausende Hästräger aus der ganzen Region nach Weingarten kommen, um am traditionellen Narrensprung teilzunehmen, wird sich niemand die Frage der Daseinsberechtigung des Umzuges stellen. Zu selbstverständlich ist er wichtiger Bestandteil der Weingartener Fasnet. Doch das war nicht immer so. In den Kriegsjahren zwischen 1939 und 1945 sowie den beiden ersten Nachkriegsjahren 1946 und 1947 war an Fasnet nicht zu denken. 1948 gab es dann zum ersten Mal eine kleine Variante des Umzuges. Doch richtig groß gefeiert wurde die Weingartener Fasnet mit einem Narrensprung erst wieder im Jahr 1949. Ganze 70 Jahre ist das her. Doch während die Umstände schwierig, die Mittel bescheiden waren, kannte die Fantasie keine Grenzen.

„Zigeuner und ´Hafenleut´, Mädchenpensionat und böse Buben, Putzweiber, Wahrsagerinnen, eine Altweibermühle, ein Gefängnis, dazu die Plätzler, die Lauratalgeister und die alten Trachtengruppen“, heißt es in der Chronik der Stadt Weingarten aus dem Jahr 1949. „Die Stimmung war ausgezeichnet und das Fest hatte. wenn auch in bescheidenem Rahmen, wieder den Charakter einer echten Volksfastnacht.“ Auch die „Schwäbische Zeitung“, die damals nur alle paar Tage erschien, berichtete am 1. März 1949: „Der Mostklub ´L´ brachte seine eigene lustige Gruppe und die Oberstadt gleich eine ganze Reihe von Gruppen und Wagen. Das originellste und das was unserer Fastnacht das eigentliche Gepräge gibt, das sind aber die zotteligen Plätzlergestalten mit ihren Masken, zu denen die Lauratalgeister ausgezeichnet passen.“ Letztere nahmen damals im übrigen zum ersten Mal am Weingartener Narrensprung teil und feiern – ebenso wie das Waldweible – in diesem Jahr das 70-jährige Bestehen.

Häser waren verloren gegangen

Etwas anders sah es da bei den Plätzlern aus. Denn wo heute hunderte Plätzler in ihren (weiß)-roten Häser mitspringen, war es 1949 ungleich komplizierter. So waren in den Kriegsjahren viele Häser verloren gegangen. Die Zwangseingemeindung in der NS-Zeit nach Ravensburg und die Besatzungssituation – manche französische Offiziersfrauen sollen abgeschnittene Plätzlerhäser als Hosen getragen haben – taten das übrige. So konnten nur ganz wenige Plätzler am ersten großen Narrensprung nach dem Krieg in einem Häs mitspringen.

Also fand im Vorfeld gar ein kleiner Wettkampf, das Schnellen mit der Karbatsche, um 30 Häser statt. „Da die Plätzlerzunft nicht über genügend Kostüme verfügt, um all diejenigen zu kleiden, die gerne ins närrische Fleckengewand schlüpfen möchten, hat sie eine Art Wettbewerb veranstaltet“, schrieb die SZ am 10. Februar 1949. „Nun wird geübt, solange es geht. Zweihundert meldeten sich, etwa dreißig Narrengewänder sind da. Die dreißig besten Schneller werden sie bekommen.“

Da es kaum klassische Häser gab und auch noch nicht so viele auswärtige Zünfte am Narrensprung teilnahmen, dominierten die freien Gruppen. Und die waren wirklich einfallsreich. Sie pilgerten Marsmenschen, ein riesiger Elefant oder Bäcker mit Schirmen aus Brezeln durch Weingarten. Teilweise wurde es gar ein wenig politisch, und das, obwohl die französische Militärregierung das eigentlich untersagt hatte. So war es verboten, „diese Veranstaltung zu politischen oder militärischen Reminiszenzen zu benutzen“, hieß es in dem offiziellen Genehmigungsschreiben der Militärregierung.

Politischer Protest

Doch daran hielten sich einige Bürger nicht. Ehemalige Kriegsgefangene organisierten einen Gefangenenwagen, mit dem gegen die schlechte Behandlung deutscher Kriegsgefangener in den Lagern protestiert wurde. Der Wagen sollte ein Lager darstellen, in dem mehrere Deutsche eingesperrt waren und von Besatzungssoldaten bewacht wurden. Da verwundert es wenig, dass dieses Motiv bei den französischen Soldaten auf wenig Begeisterung stieß. Nach dem Narrensprung soll es zu Befragungen zu den politischen Hintergründen und möglichen Verwicklungen von NS-Anhängern gekommen

Doch davon ließen sich zahlreiche Schaulustige nicht abhalten. Die Straßen der Innenstadt sollen voll von Bürgern gewesen sein, die sich das rege Treiben nicht entgehen lassen wollten. Wie groß der Andrang tatsächlich gewesen sein muss, verdeutlicht eine kleine Notiz in der „Schwäbischen Zeitung“ vom 3. März. Darin wurde thematisiert, ob die Bahn nicht hätte zusätzliche Züge fahren lassen sollen. „Warum keine Sonderwagen? – so fragten sich die vielen, die sich am Sonntagnachmittag den Plätzlerumzug in Weingarten ansehen wollten. Schon am Bahnhof gab es ein starkes Gedränge und nur wenige der Hunderten konnten mitkommen. An den übrigen Haltestellen hatten alle Wartenden natürlich das Nachsehen“, hieß es damals. Und weiter: „Nach dem Festzug gab es das gleiche Bild. Könnte die Lokalbahn bei solchen Anlässen keine Sonderwagen einlegen?“