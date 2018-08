Grillplatz in Nessenreben saniert

Es war zuletzt ein trauriger Ort: wilde Brennstellen, herausgerissene Bänke und eine marode Grillhütte. Doch jetzt ist das beliebte Ausflugsziel in Nessenreben wieder ein einladender Ort mit vier Grillplätzen, die sich naturnah in den Wald einfügen. Initiiert und möglich gemacht hat das die Bürgerstiftung Weingarten mit ihrer großzügigen Spende von 5000 Euro. Der Bauhof Weingarten setzte die Maßnahme rechtzeitig zu den Ferien um.

„Dieser beliebte Ort ist durch die Sanierung stark aufgewertet worden“. Dieter Rummler vom Vorstand der Bürgerstiftung Weingarten ist hoch zufrieden mit dem Ergebnis. Vier Grillstellen mit Betonringen umgeben von Bänken laden die Besucher in Nessenreben nun ein. Dazu eine ertüchtigte Grillhütte mit saniertem Dach und ein neuer Sandhaufen komplettiert den Spielplatz. Aus den Reihen der Bürgerstiftung ist, laut Rummler, die Anregung zur Sanierung gekommen und beim Vorstand sogleich auf offene Ohren gestoßen. „Das ist ein soziales Projekt, davon profitieren alle Bürger. 5000 Euro sind da gut angelegt,“ darüber sei man sich schnell einig gewesen. Wohl wissend, dass es natürlich Sache der Stadt wäre, ihre öffentlichen Plätze in Schuss zu halten. Doch bei der notorisch klammen Haushaltslage Weingartens sei eine solche periphere Maßnahme bis auf weiteres nicht drin gewesen, daran ließ Paul Schorrer, der Leiter des Baubetriebshofes, keinen Zweifel.

In Vertretung von Oberbürgermeister Markus Ewald bedankte er sich bei der Übergabe des sanierten Platzes an die Bevölkerung bei der Bürgerstiftung Weingarten, die die Aufwertung dieses so beliebten Ausflugsziels möglich machte. „Von der Kita über Schulen bis zu Sport- und Reservistenvereinen kommen alle hierher zum Erholen und Feiern“, weiß Gerhard Wirbel von der Bürgerstiftung aus Erfahrung. Die Männer vom Bauhof um Christoph Kolb achteten bei der Sanierung auf eine naturnahe Umsetzung, wie massive Eiche für die Holzbänke, die fest im Boden verankert sind und nicht, wie ihre Vorgänger, so leicht herausgerissen werden können. Oder wie die Baumstämme für den Sandkasten. Es ist neben anderen Hilfen und Förderungen das große Projekt der Bürgerstiftung Weingarten für 2018.

Vor fünf Jahren gegründet, hat sie sich Hilfe in sozialen Notlagen, Förderung der Kinder- und Jugendarbeit auf die Fahnen geschrieben, sowie die Stärkung der Kultur und des ehrenamtlichen Engagements. Die Erträge stammen in Niedrigzinszeiten vor allem aus Mieteinnahmen von drei stiftungseigenen Wohnungen und von Spenden, die stets willkommen sind. Die Leute von der Bürgerstiftung wissen, dass es einerseits viel Not gibt, andererseits die Schamgrenze, dies einzugestehen, hoch ist. Wer von solcher Not im Einzelfall weiß, spenden will oder Ideen für gute Projekte hat, die Lücken im sozialen Netz schließen, der kann sich gerne an die Bürgerstiftung Weingarten wenden.