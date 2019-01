Grieshaber-Stiftung zeichnet zwei Hochschul-Absolventen mit Preis aus

- Zwei Studenten der HTWG Hochschule Konstanz dürfen sich über ein Preisgeld von jeweils 1500 Euro freuen. Sie erhielten für ihre hervorragende Bachelor- beziehungsweise Masterthesis den Preis für Logistik und Unternehmensführung der Gabriele-und-Heinrich-Grieshaber-Stiftung, teilt die Firma Grieshaber mit. Zum zweiten Mal habe das Weingartener Unternehmerehepaar diesen Preis ausgelobt.

Bei der Weihnachtsfeier im Erwin-Hymer-Museum in Bad Waldsee wurden die beiden Preise persönlich an den Bachelorabsolventen Philipp von Hebel und den Masterabsolventen Milan Scheel übergeben. „Die Nachwuchsförderung ist für uns eine Herzensangelegenheit“, sagten Gabriele (links) und Heinrich Grieshaber (rechts) bei der Preisübergabe. Der im vergangenen Jahr neu ins Leben gerufene Preis für Logistik und Unternehmensführung sei nachhaltig und langfristig angelegt, so die beiden Grieshabers, denn: „Gute Nachwuchskräfte sind unsere Zukunft.“

Der Preis sei ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung studentischer Leistungen, zugleich aber auch Motivation und Stärkung des wissenschaftlichen Ehrgeizes, betonte Professor Michael C. Hadamitzky (links) in seiner Laudatio. Um den Wandel zu einer wirksamen „Mut-Kultur“ zu meistern, brauche es Ermutiger, die Optimismus vorleben gegen die Heilslehren der Skeptiker, Mutmacher wie Philipp von Hebel (Dritter von links) und Milan Scheel (Vierter von links).

So erarbeitete Philipp von Hebel in seiner Bachelorthesis in Zusammenarbeit mit einem Weltmarktführer für Logistik eine „Potentialanalyse der Blockchain-Technologie zur Anwendung als neue Bezahlmethode des Portos“. Milan Scheel zeigte in seiner Masterthesis mit dem Titel „Prozessorientiertes Wissensmanagement: Implementierung einer Kollaborationssoftware“ auf, welche Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen durch ein umfassendes Wissensmanagement – speziell im Kontext eines global agierenden Automobilkonzerns – erschlossen werden können.

„Gerade in einer Welt der zunehmenden Komplexität und fortschreitenden Digitalisierung wird Mut zur faktenorientierten Wahrheit und Wissen zum Wettbewerbsfaktor“, so Hadamitzky weiter. Die beiden Preisträger hätten mit ihren Arbeiten diesbezüglich einen wichtigen Beitrag geleistet.