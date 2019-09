Grieshaber Logistik vergrößert sich

Seit Anfang September wird in der Stettiner Straße im Gewerbegebiet Trauben in Weingarten kräftig gebaut: Die Firma Grieshaber Logistik erweitert ihren dortigen Standort und erstellt eine weitere Umschlaghalle – Kostenfaktor: fünf Millionen Euro.

1500 Quadratmeter

„Wir bauen zum ersten Mal nicht nur in die Höhe, sondern auch in die Tiefe“, so Gregor Schnell, Geschäftsführer der Unternehmensbereiche Einkauf, Technik, Immobilien und Verpackungscenter laut Pressemitteilung. Unter der neuen Halle mit rund 1500 Quadratmetern Umschlagfläche, Rampen und Überladebrücken wird es eine Tiefgarage mit 46 Stellplätzen für Mitarbeiter und Kunden geben, heißt es weiter. Über der Halle entstehen auf einer Fläche von rund 1500 Quadratmetern zusätzliche Büroräume. Auf dem Dach soll eine Photovoltaik-Anlage installiert werden – zur Energiegewinnung für die Eigennutzung.

Von Ehefrau entworfen

Das neue Bauvorhaben sei eine Herzensangelegenheit von Heinrich Grieshaber, der sich vor einem Jahr aus der Geschäftsführung des Logistik-Unternehmens verabschiedet hat und heute Vorsitzender des Aufsichtsrats ist. Geplant habe die neue Halle mit Büroräumen und Tiefgarage – wie viele andere Firmengebäude – seine Ehefrau und langjährige Mitgeschäftsführerin, die Architektin Gabriele Grieshaber.

Das Grundstück in Weingarten, das jetzt bebaut wird, hat das Unternehmen 2011 im Zuge von Erweiterungen von der Stadt Weingarten erworben. Es diente bislang als Lkw-Stellplatz. „Dort lagen auch noch alte Bahngleise, die einst zum Bahnhof Baienfurt führten und vor Baubeginn eine Altlastenuntersuchung erforderlich machten“, so Schnell. Neben intensiven Baugrundprüfungen wurde zudem ein detailliertes Brandschutz- und Sicherheitskonzept erarbeitet.

„2020 in Betrieb“

„Fast sieben Monate dauerte es, bis unser im Februar dieses Jahres eingereichte Bauantrag genehmigt wurde“, so Schnell. Anfang September sei die Baugenehmigung jetzt erteilt worden, unmittelbar danach habe man mit den Baumaßnahmen begonnen. „Wenn alles nach Plan läuft, können wir das neue Gebäude Mitte 2020 in Betrieb nehmen.“

Die Grieshaber Logistik unterhält 13 Logistikzentren und beschäftigt rund 650 Mitarbeiter an neun Standorten – neben zwei Standorten in Weingarten, Ravensburg und dem slowenischen Krsko auch in Singen, Mettmann, Kerpen, Hürth-Kalscheuren und Grevenbroich.