Graffiti in Weingarten: Polizei steht vor dem Durchbruch

Das Wort Graffiti kommt – so heißt es im Duden – aus dem italienischen, von Graffito und beschreibt ursprünglich ein Kratzbild oder eine in harten Stein geritzte Zeichnung. Die Kunst aus der Dose enthalte stets einen Ausdruck in Form von Signaturen (Tags), Motiven, Figuren (Character) politischen Parolen oder Buchstabengruppen (Style), die meist für die Szene und nicht für den Laien lesbar sind.