Grünraumkonzept soll Leitfaden bleiben

Daumen hoch für das Weingartener Grünraumkonzept: Der Technische Ausschuss hat am Montag mit großer Mehrheit dem überarbeiteten Entwurf der Grünflächen-Richtlinie seinen Segen gegeben. Das Grünraumkonzept war im vergangenen November vom Ausschuss an die Gemeinderatsfraktionen zurückgegeben worden, weil es einige Änderungswünsche gegeben hatte. In der jetzigen Fassung – als Leitfaden und nicht als rechtlich verbindliche Grundlage – soll es der Gemeinderat nun beschließen.

Das Grünraumkonzept hatten Bürger über das Stadtentwicklungsprogramm Step 2020 gefordert. Hintergrund ist die sehr begrenzte Baufläche innerhalb der Weingartener Gemarkung. Die Stadt hat daraufhin ein Lindauer Büro mit der Erstellung eines Konzepts beauftragt. Das Werk soll der Stadt als Leitfaden dienen, wenn es um die Bebauung freier Flächen dienen. Konkret soll das Grünraumkonzept aussagen, welche Fläche aus biologischer und städtebaulicher Sicht wie wertvoll ist.

Streitpunkt Verbindlichkeit

Im November lag eine erste Fassung vor, doch aus Sicht der Räte hatte diese noch zuviele Schwachstellen. Zwischen verschiedenen Stadträten hatte es Unstimmigkeiten darüber gegeben, wie verbindlich das Konzept zukünftig sein sollte. Insbesondere Vertreter der CDU hatten gefordert, das Konzept als Leitfaden zu betrachten, um auch künftig dem Gemeinderat das letzte Wort zu lassen. Vertreter von SPD, Grünen und Unabhängigen sowie Naturschützer hatten gefordert, dass die Maßgaben aus dem Grünraumkonzept mehr Gewicht haben sollten – es solle Bauvorhaben konkrete Grenzen setzen.

Die Gemeinderatsfraktionen erhielten Gelegenheit, Änderungen vorzuschlagen. „Diese haben wir nun eingepflegt“, erklärte Stadtplaner Jens Herbst am vergangenen Montag. Dabei ging es vor allem um die rechtliche Stellung des Konzepts – und die soll nach Ansicht der Mehrheit des Ausschusses die eines Leitfadens bleiben.

„Das Grünraumkonzept kann keine Maßnahmen festlegen“, sagte Jens Herbst. Soll heißen: Es wird nicht durch das Konzept entschieden, wo etwas gebaut oder nicht gebaut wird, sondern nach erneuter Abwägung im Einzelfall durch den Gemeinderat. „Die Konzeption dient bei der Aufstellung von Bauleitplänen neben anderen Plänen und Gutachten als Entscheidungsvorbereitung“, heißt es in einem Abschnitt zur rechtlichen Stellung, der nachträglich eingepflegt wurde.

„Das Grünraumkonzept muss aber ein belastbares Argument sein, wenn es künftig bei Bauvorhaben Konflikte geben sollte“, sagte Claus Keßel (Grüne und Unabhängige). Es sei ein Raster, das Qualitäten definiere. „Es ist ein Planungsinstrument, das nicht die gleiche Qualität hat, wie ein besonderer Naturschutz“, bedauerte der G&U-Fraktionschef. Grundsätzlich bewerteten aber auch seine Fraktion sowie die Vertreter der SPD das Planwerk mit seinem jetzigen Status positiv. Horst Wiest (Freie Wähler) gab zu bedenken, dass das Grünraumkonzept nur eine von vielen Planungsgrundlagen sei. Bevor es keine Grundlagen zum Thema Bau insgesamt – etwa zur Nachverdichtung – gebe, sieht Wiest Probleme. „Es kann sein, dass wir dann zwei Konzepte haben, die nicht zueinander passen“, so der FW-Fraktionschef.

Der Technische Ausschuss stimmte mit bei vier Gegenstimmen dafür, das Grünraumkonzept in der überarbeiteten Fassung dem Gemeinderat zum Beschluss zu empfehlen. Das Thema kommt voraussichtlich am 2. März auf den Tisch.

Zum Leitfaden zur Bewertung der Grünflächen haben die Fraktionen folgendes eingebracht:

Axel Müller (CDU) hatte gefordert, dass das Grünraumkonzept nur dann berücksichtigt wird, wenn es mit „anderen planerischen Zielen“ vereinbar ist. Der Antrag hat zur Aufnahme der rechtlichen Stellung in das Konzept geführt – auch wenn die Verwaltung keine Gefahr eine „vorschnellen Einengung der Optionen“ sah.

Birgit Ewert (SPD) hatte angeregt, die „sehr wertvollen Grünflächen“ rund um das Reutebühl nachhaltig zu schützen – per Naturschutzgesetz. Das wurde mit Verweis auf den Planwerk-Charakter des Grünraumkonzeptes abgelehnt. Planungen auf Flächen wie dem Reutebühl seien, so die Verwaltung, Gegenstand künftiger Abwägungen.

Doris Spieß (SPD) hatte gefordert, den „Stillen Bach“ als Naturdenkmal in das Grünraumkonzept aufzunehmen und zu schützen. Das wurde abgelehnt, weil der Stille Bach bereits als Biotop geschützt sei.

Dietmar Straub (CDU) wollte, dass die Friedhofsflächen getrennt bewertet werden. Das wurde abgelehnt, weil Friedhöfe durch ihre Nutzung geschützt seien.

Bernd Junginger (FW) wollte, dass die Zu- und Abläufe des Kreuzbergweihers dargestellt werden. Der Weiher wird aber durch Grundwasser gespeist und hat nur einen künstlichen Abfluss.