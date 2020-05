Gottesdienste in der Basilika nun unter anderen Voraussetzungen

Unter strengen Hygiene- Auflagen haben am Wochenende wieder die ersten Gottesdienste in der Weingartener Basilika stattgefunden. Doch davon ließen sich rund 70 Gläubige nicht beirren und nahmen am Sonntagvormittag am Gottesdienst unter der Leitung von Dekan Ekkehard Schmid teil. Im Eingangsbereich nahmen zwei Ordner die nun geforderten Kärtchen mit Vor- und Familienname, Straße und Wohnort entgegen. Außerdem waren Wege und Plätze entsprechend markiert.

Aufgrund der Größe der Basilika konnte der Mindestabstand von zwei Metern bei dieser Teilnehmerzahl ohne Probleme eingehalten werden. Mit diesen Vorgaben passen theoretisch 120 Menschen in die größte barocke Kirche nördlich der Alpen. Beim Gottesdienst musste auch auf das gemeinsame Singen verzichtet werden. Und auch die Übergabe der Hostie durch Pfarrer Marco Rodriguez Rivas fand durch die Plexiglasscheibe etwas anders als normalerweise üblich statt.