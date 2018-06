Gold für Kilian Eberwein

Bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Trampolinturnen im westfälischen Clarholz sind zwei Sportler des TV Weingarten erfolgreich gewesen. Kilian Eberwein gewann mit seinem Team Gold, Naomi Koidl kam mit Silber zurück.

Die Landesturnverbände entsendeten jeweils die vier besten Athleten des Jahrgangs nach Clarholz. Schwaben und Baden gingen wir immer getrennt an den Start. Für den schwäbischen Turnerbund hatten sich vier Weingartener für den Wettkampf empfohlen. Wie schon in den vergangenen Jahren startete Kilian Eberwein im jüngsten Jahrgang der Elf-/Zwölfjährigen, Naomi Koidl startete in der Altersklasse 17 bis 21 Jahre. Erstmals kamen vom TVW die 13-jährigen Nachwuchsturner Benjamin Eyrich und Lukas Pech dazu (Jahrgang 2004/05).

Kilian Eberwein turnte wie im Vorjahr mit Ryan Eschke (TB Ruit), Jannis Braun und Mark Kuhn (beide SV Ostfildern). Vor einem Jahr hatten die Schwaben um 0,1 Punkte den Titel verpasst. In diesem Jahr wollten sie es besser machen. Und sie machten es besser. Mit sauberen und gelungen Übungen führte das Quartett nach der Pflicht mit 115,5 Punkten und hatte drei Punkte Vorsprung vor dem Vorjahressieger Niedersachsen. Auch im Kürdurchgang turnten die vier Jungs saubere Übungen und gewannen auch diesen Durchgang mit klarem Vorsprung. In der Kür bekamen die schwäbischen Athleten 132,4 Punkte und bauten ihren Vorsprung auf zwölf Punkte aus. Vor dem Finale führte Schwaben mit 247,9 Punkten vor dem Niedersächsischen Turnerbund, auf Rang drei lagen die Westfalen, dicht gefolgt vom Badischen Turnerbund.

Riesengroßer Vorsprung

Landestrainer Yewgenij Sherman gab Eberwein und seinen Mannschaftskollegen vor, den finalen Durchgang sicher zu turnen und kein unnötiges Risiko einzugehen. Der Weingartener präsentierte mit seinem Team erneut saubere und sichere Übungen. Mit einem gigantischen Vorsprung von 16 Punkten sicherten sich Eberwein und Co. den deutschen Meistertitel für den Schwäbischen Turnerbund.

Im Jahrgang 13/14 turnten die Weingartener Benjamin Eyrich und Lukas Pech mit dem Stuttgarter Michael Gladjuk für das Team Schwaben. Michael Schlecht vom TB Ruit, der als vierter Turner eingeplant war, musste allerdings wegen einer Krankheit kurzfristig absagen. So mussten die drei Turner einen sicheren Wettkampf zeigen – denn auf eine Streichwertung mussten sie verzichten.

Die Schwaben ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und zeigten gute und konstante Übungen in der Pflicht. Auch im Kürdurchgang zeigten Eyrich, Pech und Gladjuk keine Nerven und turnten sicher ihre Übungen zu Ende. So zogen die Schwaben souverän ins Finale ein. Dort verbesserten sich die beiden TVW-Turner und ihr Kollege aus Stuttgart noch um einen Platz und wurden Vierte.

Den Turnerinnen der Altersklasse 17 bis 21 Jahre ging es ähnlich wie den Jungs. Auch hier musste in Hannah Scheffel vom TB Ruit eine Sportlerin wegen Fiebers kurzfristig auf ihren Start verzichten. Die Weingartenerin Naomi Koidl musste daher mit Melina Mayer (TB Ruit) und Selina Staiber (MTV Stuttgart) ohne Streichwertung an den Start gehen.

Aber auch die Trampolinturnerinnen aus Schwaben kamen souverän durch den Wettkampf. Sie zeigten den zweitbesten Pflichtdurchgang nach dem Quartett aus Niedersachsen. In der Kür entschied sich der Landestrainer dafür, Koidl, Mayer und Staiber die Kürübungen mit voller Schwierigkeit turnen zu lassen. Mit Erfolg: Als zweitbestes Team zog Schwaben ins Finale ein. Im Finaldurchgang entschied der Landestrainer dann, auf Nummer sicher zu gehen. Das reichte in Summe zu einer Silbermedaille.