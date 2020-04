Glut entzündet Plastikeimer

Feuer gefangen hatte am Dienstagnachmittag laut Polizeibericht im Sechserweg in Weingarten ein Plastikeimer, in welchen zuvor die Glut eines Grills gefallen war. Das Feuer konnte durch eine Bewohnerin sofort gelöscht werden, sodass kein weiterer Schaden entstand. Eine Anfahrt der Feuerwehr war somit nicht mehr erforderlich.