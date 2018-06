Gleich hört am Saisonende in Weingarten auf

Für Mike Gleich endet die Zeit als Trainer des SV Weingarten im Sommer. Nachfolger wird Iskender Coskun aus Bad Waldsee. Seit eineinhalb Jahren trainiert Mike Gleich den SV Weingarten in der Fußball-Landesliga. Die vergangene Saison beendeten der 54-Jährige und sein Team auf Rang zehn, in die Winterpause der aktuellen Spielzeit ging die Mannschaft als Neunter.

Konkrete Gründe für das Ende seiner Trainertätigkeit beim SVW nennt Gleich nicht. Nur so viel: „Ich freue mich darauf, im Sommer zusammen mit Frau und Kind in Urlaub zu fahren – mehr Zeit für die Familie haben zu wollen, ist aber nicht der Grund dafür, dass ich im Sommer nicht mehr Trainer in Weingarten bin.“ Der Verein schreibt in einer kurzen Meldung, dass Mike Gleich dem Verein erhalten bleiben soll. Das bestätigt Gleich auch selbst: „Ich möchte im Verein bleiben und dabei helfen, den Fußball beim SVW mittel- und langfristig auf eine gute Basis zu stellen – der SV Weingarten hat alle Voraussetzungen für erfolgreichen Fußball.“

Am 5. März gegen Harthausen

Es habe aber noch keine konkreten Gespräche darüber gegeben, wie seine zukünftige Arbeit im Verein genau aussehen könnte, so Mike Gleich. Kurzfristig geht es für den Trainer darum, gegen den TSV Harthausen/Scher am 5. März gut in das Landesliga-Jahr 2017 zu starten und damit die Basis für eine erfolgreiche Rückrunde zu legen.

Dafür gibt es sogar am Fasnetswochenende keine Pause in der Vorbereitung: Am Freitagabend treten die Weingartener um 19 Uhr beim Nachbarn TSV Berg zu einem Testspiel an, am Sonntag geht es um 14 Uhr zu einem Test beim SC 04 Tuttlingen.

Seinen Nachfolger Iskender Coskun kennt Mike Gleich noch nicht. Der 51-Jährige trainiert momentan die LJG Unterschwarzach und hat in seiner bisherigen Trainerkarriere einigen Erfolg vorzuweisen: Mit Unterschwarzach und Winterstettenstadt schaffte Coskun den Aufstieg in die Bezirksliga, mit Ummendorf scheiterte er daran nur knapp in der Relegation. Mit dem FV Bad Schussenried schaffte er 2012 den Aufstieg in die Landesliga, ging dann aber zurück nach Unterschwarzach.

Vorausgesetzt der SV Weingarten schafft den Klassenerhalt, würde Coskun im Sommer also seine Landesliga-Premiere feiern. (chm)