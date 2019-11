Gewerkschaft Verdi ehrt langjährige Mitglieder

Der Verdi-Bezirk Oberschwaben hat im Kultur- und Kongresszentrum Weingarten langjährige Gewerkschaftsmitglieder geehrt. Die Verdi-Geschäftsführerin Maria Winkler und ihre Stellvertreterin Jutta Aumüller begrüßten die Jubilare, die auf eine 25-, 40-, 50- 60- und sogar 70-jährige Mitgliedschaft zurückblicken können. Festredner Martin Groß vom Verdi-Landesbezirk schilderte laut Pressemitteilung in seiner Jubiläumsrede eindrucksvoll Höhepunkte aus den Jahren, in denen die Jubilare eingetreten waren und gab einen Ausblick in die Gegenwart und die Zukunft. Im Anschluss an die Rede wurden die Jubilare für ihre langjährige Mitgliedschaft und Treue ausgezeichnet. Für 60-jährige Mitgliedschaft wurden Josef Angele, Günter Auchter, Walter Dehner, Siegfried Ernst, Ingrid Jendrzeyewski, Manfred Saalmüller, Hugo Sießegger, Max Strobel und Karl-Heinz Weißhaar geehrt, ür 70-jährige Mitgliedschaft Emil Sauter. Foto: Verdi