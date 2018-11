Gewerkschaft der Polizei feiert in Weingarten

Mit einem abwechlungsreichen Programm hat die Gewerkschaft der Polizei Baden-Württemberg am Samstagabend ihren Polizeiball im Kultur- und Kongresszentrum in Weingarten gefeiert. Mit einem souligen Charakter wurde die gesamte Tanzveranstaltung durch die Gruppe Soulfamily als Tanz- und Programmbegleitung unterstützt. Dirk Elfgen sorgte mit lockerer Moderation und Gesang für einen beschwingten und heiteren Abend. Durch eine junge Art der Magie überraschte Charlie Martin, der im Handumdrehen das Publikum in den Bann zog und zu wahren Emotionen und Gefühlsausbrüchen mit Lacheffekt begeisterte. Mit in seine Show wurden mehrere Gäste einbezogen, die sichtlich Spaß an den Darbietungen hatten. Ziel des Polizeiballs sei es laut Hans-Jürgen Kirstein, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, die Möglichkeit der Bevölkerung mit der Polizei in Kontakt zu treten und sich bei lockerer Atmosphäre auszutauschen. Aber auch sollen die anwesenden Kollegen abschalten und sich eine Freude gönnen können.