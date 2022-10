Gewerbegebiet in Weingarten verwandelt sich in eine Mittelalterwelt

Es gab schon lange keine Gewerbeschau mehr in Weingarten. Die am 8. und 9. Oktober im Gewerbegebiet Hähnlehof wird dafür offenbar umso größer. An beiden Tagen wird es einen Fantasy- und Mittelaltermarkt geben. Geplant sind außerdem ein Oldtimertreffen, ein Kinderflohmarkt und eine Tombola fürden guten Zweck.

Clemens Moll ist Schirmherr

Die Gewerbeschau selbst wird am 8. Oktober von 10 bis 17 Uhr stattfinden. So lange präsentieren sich die Weingartener Firmen bei einem Tag der offenen Tür. Oberbürgermeister Clemens Moll ist Schirmherr und eröffnet mit dem FZ Welfen und der Trachtengilde die Veranstaltung um 10 Uhr bei der Bäckerei Oberhofer. „Es gibt viele Überraschungen und vieles zu entdecken entlang der Hähnlehofstraße zwischen Abt-Hyller-Straße und Ulmer Straße“, kündigt Bernhard Schons, Vorstand des Gewerbe- und Handelsvereins Weingarten, an.

In allen teilnehmenden Betrieben können die Besucher an einer Tombola teilnehmen. Die Tombola-Lose werden laufend verlost zugunsten der Radio 7 Drachenkinder und der Katharinenhöhe Schönwald, eine Rehabilitationsklinik für Kinder mit ihren Familien. Über den Narrenverein Wikinger werden dann die Spenden übergeben, sagt Christine Denz-Banholzer, stellvertretend für die Beteiligten.

Fantasy- und Mittelaltermarkt der Wikinger

Entlang der Hähnlehofstraße werden an Foodtrucks Speisen und Getränke angeboten. Mit im Boot sind auch einige Vereine. Der Narrenverein Bockstall veranstaltet ein Oldtimertreffen zum Staunen und einen Kinderflohmarkt.

Ein Highlight ist der zweitägige Fantasy- und Mittelaltermarkt, den die Wikinger organisieren. Er findet statt am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Christine Denz-Banholzer sagt: „Das wird genial, da kommen wirklich alle auf ihre Kosten. Schon am Freitag wird das Mittelalterlager aufgebaut, ab der Bäckerei Oberhofer, gegenüber der Gewerbetreibenden. Kinder und Erwachsene werden gleichermaßen staunen.“

Falken, Eulen und vieles mehr

Geboten ist Lagerleben mit Rittern und Wikingern, Lagermusik, Kämpfe, Handarbeit der Frauen, Erzähler, Kinderarmbrust-Schießen, Beilwerfen, Gaukelei und Jonglage, Essen und Trinken, Marktstände und am Samstag eine Falknerei mit Falken, Eulen und vieles mehr, auch Kinderschminken und Haareflechten.