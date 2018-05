Getränkelaster verliert Ladung in der Abt-Hyller-Straße

Beim Ausscheren nach links, nachdem er eine Tankstelle in Weingarten beliefert hatte, hat ein Getränkelaster am Mittwochvormittag geschätzte 50 Kisten mit Wasser und Sprudel verloren. Die rechte Seitenwand öffnete sich beim Anfahren und entließ einen Teil der Ladung – darunter Kisten und hunderte Glasflaschen – auf die Abt-Hyller-Straße und den angrenzenden Grünstreifen, so dass der Verkehr kurzzeitig etwas stockte, bis die kleinteiligen Aufräumarbeiten abgeschlossen waren. (bas)