Gesunde Ernährung, Entspannung und Schlaf

Die VHS Weingarten kooperiert mit dem GKV-Bündnis für Gesundheit der gesetzlichen Krankenkassen und bietet nach erfolgreicher Bewerbung für das Projekt „Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung in der kommunalen Lebenswelt“ zwei Kursreihen im Mai und Juni an. Das Projekt wird am Standort Jobcenter Landkreis Ravensburg in Weingarten umgesetzt. Die Gesundheitsangebote richten sich laut Mitteilung an die Kundinnen und Kunden des Jobcenters im Landkreis.

Die erste Kursreihe befasst sich mit dem Thema Ernährung. In drei Workshops dreht sich alles um leckere, ausgewogene und kostengünstige Gerichte. Die Teilnehmer lernen allerhand praktisches Wissen über gesunde Ernährung sowie Speisenzubereitung kennen und genießen gemeinsam die selbstgekochten Gerichte. Zusätzlich gibt es den eintägigen Eltern-Kind-Kochworkshop „Süß und gesund geht kinderleicht“, in dem die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern kinderleichte Gerichte zubereiten, die nicht nur Spaß machen, sondern auch noch gesund und lecker sind, heißt es in der Mitteilung.

In der zweiten Kursreihe zum Thema „Gesunder Schlaf und Entspannung“ sollen die Teilnehmer nicht nur Hintergründe zu gesünderem Schlafen kennenlernen, sondern auch zahlreiche Tipps und Entspannungsübungen, die ihnen im Alltag helfen. Somit kann Einschlafproblemen oder unruhigem Schlaf vorgebeugt werden.