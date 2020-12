Gestohlenes Fahrzeug wieder aufgetaucht

Der graue Audi, der am Samstag gegen 21 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Franz-Beer-Straße gestohlen wurde (SZ- berichtete), ist laut Polizeibericht wieder aufgetaucht. Nach einem Aufruf in den sozialen Medien konnte ein Zeuge den entscheidenden Hinweis zu dem Fahrzeug geben. Der Audi konnte daraufhin von Polizeibeamten unbeschädigt auf einem Parkplatz in Wilhelmsdorf aufgefunden werden. Offensichtlich hat ein bislang unbekannter Täter mit dem Zweitschlüssel, der sich im Audi befunden hatte, eine Spritztour unternommen. Aus dem Fahrzeug wurde lediglich eine Pflanze entwendet. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.