„Gesellschaftsspiele haben weiter ihren Reiz“

- Mit innovativem Unternehmerdenken und nachhaltigen Geschäftsideen auf der Basis von Werten sowie Sozial- und Umweltengagement haben sich rund 20 Studenten der Pädagogischen Hochschule Weingarten (PH) im Rahmen des Seminars „Social Entrepreneurship“ beschäftigt. Mithilfe der Methode „Design Thinking“ entwickelten sie in fünf Gruppen soziale und umweltfreundliche Geschäftsmodelle, die sie im Rahmen einer Abschlusspräsentation vorstellten, teilt die PH mit.

Nach der Vorstellung der fünf Projekte bewerteten nun Gäste und die Studenten selbst diese mittels Punktevergabe. Das Rennen in der Beurteilung der Jury machte das Siegerprojekt „Bunter Gesellschaftsspieletreff“. Die vier Teammitglieder hatten die Einrichtung eines regelmäßigen Spieletreffs vorbereitet – mit dem Ziel, über das gemeinsame Spielen in Kontakt zu anderen Studenten und Bürgern zu kommen. Das Projekt sei generationenübergreifend und inklusiv angelegt. „Wir wollen uns regelmäßig ein- bis zweimal im Monat treffen, um gemeinsam viel Spaß zu haben. Und wir möchten zeigen, dass Gesellschaftsspiele trotz fortschreitender Digitalisierung einen großen Reiz haben.“ Auch als Schlechtwetter-Freizeitalternative sei der Spieletreff bestens geeignet.

Lob und Anerkennung gab es laut Mitteilung auch für die vier weiteren studentischen Geschäftsideen: Die Idee, mehr Grün in die Stadt zu bringen, die Studenten mit ihrem Projekt „Garda Grün“ einbrachten, habe großen Anklang gefunden. Eine Begrünung von Fassaden privater und öffentlicher Gebäude beispielsweise sorge nicht nur für eine Lärmminimierung und für eine sauberere Luft, sie senke auch die Umgebungstemperatur und bringe Wohlfühl-Atmosphäre, gaben die Studenten zu bedenken. „Wir holen Begrünungsideen aus aller Welt nach Weingarten und erhöhen dadurch auch die Artenvielfalt.“ Auch eine nachhaltige Projektberatung werde angeboten.

Regionale und vor allem saisonale Ware möchte die dritte Gruppe künftig in einem „Rehgionalitäten Lädle“ vermarkten. „Wir vernetzen die Produzenten miteinander und bieten als Alleinstellungsmerkmale Pinnwand, Mietregale und Verkaufswagen an“, so die Projektgruppe. Wildfleisch gibt es auf Bestellung und alle Waren nur in ökologisch-umweltfreundlicher Verpackung. „Jeder Deutsche verursacht durchschnittlich 37 Kilogramm Plastikmüll im Jahr – das wollen wir ändern“, sagen sie.

Das Bewusstsein in der Bevölkerung dafür sensibilisieren, dass viel zu viele wertvolle Lebensmittel einfach weggeworfen werden, möchten PH-Studenten mit ihrer Projektidee „Containen“. „Wir geben auch schrulligem Gemüse und Obst eine zweite Chance“, so ihr Ansinnen. Leicht lädierte Äpfel und Bananen beispielsweise oder in ihrer Form nicht perfekte Karotten, Zucchini und Gurken seien genauso schmackhaft und genießbar wie Lebensmittel mit nur noch kurzem oder knapp überschrittenem Haltbarkeitsdatum. Um dem Wegwerfen von Lebensmitteln nachhaltig Einhalt zu gebieten, bietet die Containen-Zentrale auch Einzelfrüchte zum Verkauf an.

Mit der schlechten Parkplatzsituation an der Hochschule beschäftigten sich Studenten der fünften Projektgruppe. Sie entwickelten die Idee Studi Car RV, ein hochschulinternes und flexibles Internetportal, bei dem sich Interessierte als Fahrer oder Beifahrer anmelden können. In einer Befragung Anfang Juni hätten 78 Prozent der Befragten angegeben, dass sie Studi Car nutzen würden, berichteten sie. 28 Prozent der Befragten würden sich als Fahrer anbieten, 22 Prozent wären gerne Mitfahrer, 50 Prozent könnten sich beides vorstellen. „Das Procedere ist denkbar einfach“, so die Projektentwickler. „Einfach anmelden, gewünschte oder angebotene Fahrroute eingeben, Stundenplan abgleichen – dann werden die Mitfahrgesuche und -angebote angezeigt.“

„Sie haben wirklich tolle und praxistaugliche Projektideen entwickelt“, lobte Bürgermeister Alexander Geiger, der bei einem Rundgang und in Gesprächen die einzelnen Entrepreneurship-Prototypen in Augenschein nahm. Angetan von den Seminarergebnissen sei auch Professor Joachim Rottmann, Dekan der Fakultät I, gewesen. Die Studenten hätten mit ihren innovativen Projekt- und Geschäftsideen gezeigt, dass sie bereit seien, sozialen und ökologischen Wandel selbst mitzugestalten.