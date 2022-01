Geschwister gehen auf jungen Mann los

Mehrere Prellungen sowie eine gebrochene Nase und ein demoliertes Auto sind die Bilanz einer Prügelei in der Asamstraße in Weingarten am Samstagnachmittag.

Zwei junge Männer im Alter von 21 und 25 Jahren trafen sich laut Pressemitteilung der Polizei, nach einem vorangegangenen Streit, auf einem Parkplatz mit zwei 20 und 17 Jahre alten Geschwistern. Im Verlauf des Gesprächs schlug der 20-Jährige wohl auf den 21-Jährigen ein und die noch jugendliche Schwester ging mit einem Holzstock auf den 21-Jährigen los.

Anzeige gegen Geschwister-Duo

Nach mehrfachen Schlägen auf den Kopf rettete sich der 21-Jährige in das Auto seines älteren Begleiters. Die Jugendliche schlug mehrfach auf den Wagen ein, sodass dieser schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ein hinzugerufener Rettungsdienst behandelte den 21-Jährigen nach dem Angriff. Auf das Geschwister-Duo kommen nun Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung zu.