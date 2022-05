Geschichtswanderung auf den Spuren des Nationalsozialismus

Als Veranstaltung der VHS Weingarten in Kooperation mit dem Denkstättenkuratorium NS-Dokumentation Oberschwaben findet am Samstag, den 7. Mai, von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr eine Führung durch die NS-Geschichte Weingartens statt. Die Geschichte begann vor 100 Jahren mit der Gründung der NSDAP-Ortsgruppe im Gasthaus „Waldhorn“. Der Beauftragte des Denkstättenkuratoriums Uwe Hertrampf führt den Teilnehmenden an Gebäuden, Straßen, Plätzen und Denkorten in der Innenstadt Vorgänge der Lokalgeschichte vor Augen.

Dabei veranschaulicht er das unmenschliche und diktatorische Wesen des NS-Systems auf lokaler Ebene und schafft damit ein Bewusstsein für die Werte und Prinzipien unserer heutigen Demokratie. Treff- und gleichzeitig Endpunkt ist der Münsterplatz. Anmeldung sind bei der VHS erforderlich unter der Telefonnummer 0751/56035310 oder unter www.vhs-weingarten.de bis Donnerstag, den 5. Mai um 12 Uhr. Die Veranstaltungskosten betragen sechs Euro.