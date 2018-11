Geschäfte geben wieder Weihnachtstaler aus

Pünktlich zu Beginn der Adventszeit denken über 30 Weingartener Geschäfte auch in diesem Jahr an ihre Kunden. Laut Mitteilung der Stadt bedankt sich der Einzelhandel für die Einkäufe und teilt ab Freitag, 30. November, wieder die beliebten Weihnachtstaler aus.

Jeder der rund 50 000 grünen Taler, die in Umlauf gegeben werden, trägt eine fünfstellige Nummer, die die Chance auf einen der zahlreichen attraktiven Preise biete. Etwa ein Wellnesswochenende für zwei Personen, einen Reisegutschein und vieles mehr. Zudem liegen zahlreiche Einkaufs- und Tankgutscheine bereit, die darauf warten, den Gewinnern überreicht zu werden. Mit etwas Glück dürfe sich der ein oder andere Besucher über ein zusätzliches Weihnachtsgeschenk freuen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Ziehungen finden am 7., 14., und 21. Dezember statt. Wer bei den ersten drei Ziehungen kein Glück hatte, sollte seine Weihnachtstaler aber trotzdem gut aufbewahren. Alle ausgegebenen Nummern nehmen an der Hauptverlosung am Freitag, 11. Januar, teil. Die Talernummer, die dann gezogen wird, beschert ihrem Besitzer einen gelungenen Start ins neue Jahr. Als Hauptpreis winkt ein Reisegutschein im Wert von 1000 Euro. Die Gewinner dürfen das Urlaubsziel selbst auswählen.