German Brass kommt nach Weingarten

Nach mehrmaliger Terminverschiebung findet am Sonntag, 18. Juli, um 20 Uhr ein Konzert mit German Brass im Kultur- und Kongresszentrum (KuKo) Weingarten statt.

Zehn Solobläser aus deutschen Orchestern bilden zusammen German Brass und zählen damit zu den laut Pressemiteilung des Veranstalters „renommiertesten Blechbläser-Ensembles“. Im Weingartener Konzert darf man sich im ersten Teil auf Musik von Händel, J. S. Bach und Gershwin sowie auf Stücke aus Opern von Rossini, Verdi und Bernstein freuen. Der zweite Teil steht mit Musik aus aller Welt traditionell unter dem Motto „Around the World“.

Damit findet nach mehreren Monaten wieder zum ersten Mal ein großes Konzert im Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben statt, das weitgehend einen gewohnten Konzertbetrieb erwarten lässt. Damit knüpfe die Veranstaltungsreihe „Weingartener Spielzeit“ mit German Brass dort an, wo sie aufgehört hat. Karten sind in der Tourist-Information Weingarten unter der Telefonnummer 0751/405232, per E-Mail an akt@weingarten-online.de und unter www.reservix.de zu erhalten.