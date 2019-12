Gerinove von strukturellen Veränderungen nicht betroffen

37 Patienten wurden im Regionalen Geriatrischen Notfallversorgungszentrum (Gerinove) am Krankenhaus 14 Nothelfer Weingarten im November versorgt – damit stieg die Gesamtzahl seit der Inbetriebnahme nach Angaben des Medizin Campus Bodensee (MCB) im Juli 2019 auf 171 Patienten.

In den ersten fünf Monaten lag das Durchschnittsalter der Patientinnen bei 84,4 Jahren und der Patienten bei 83,8 Jahren, rund zwei Drittel der Patienten war weiblich. Viele Patienten (85) kamen laut der Pressemitteilung des MCB über die Notaufnahmen der umliegenden Krankenhäuser in Ravensburg, Tettnang, Wangen, Friedrichshafen und die Notaufnahme des 14 Nothelfer in das Zentrum, das ein Gemeinschaftsprojekt des Medizin Campus Bodensee und der Stiftung Liebenau sowie weiterer Projektpartner ist.

64 Menschen in einer akuten sozial-pflegerischen Situation wurden von niedergelassenen Ärzten überwiesen und 13 von ambulanten Pflegediensten, heißt es weiter. Durchschnittlich blieben die Patienten im November 4,89 Tage auf der Station – manche kürzer und manche länger. Denn wenn es um die Weiterversorgung zum Beispiel in einer Kurzzeitpflege oder einem Pflegeheim geht, steht auch Gerinove vor den gleichen Problemen wie viele andere Suchende, so das Schreiben abschließend.