Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet

Ein geparktes Auto ist in Weingarten von bislang Unbekannten beschädigt worden. Nun werden Zeugen gesucht, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden muss demnach am Freitag zwischen 17.30 und 23.30 Uhr entstanden sein, als der Nissan Qashqai vor dem Gebäude Zeppelinstraße 10 in Weingarten parkte. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Autos beschädigte ihn im Bereich der hinteren linken Türe. Die Türe wurde laut Polizei teilweise eingedrückt. Zudem konnten mehrere Kratzer in verschiedenen Höhen festgestellt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, zu melden.