Geparkter Lkw angefahren und Fahrerflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer hat laut Polizeibericht in der Nacht von Freitag auf Samstag einen am Fahrbahnrand der Franz-Beer-Straße geparkten Lkw beschädigt. Den Spuren vor Ort nach zu schließen, dürfte laut Polizei ein Auto im Vorbeifahren den Lkw mit dem rechten Außenspiegel gestreift haben. Hierdurch entstand am Lkw ein Schaden von circa 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/8036666 in Verbindung zu setzen.