Genug Punkte für deutsche Meisterschaft

Im Lindenhofstadion in Weingarten sind die baden-württembergischen Mehrkampf-Meisterschaften der Aktiven und Jugend U18 gewesen. Außerdem durften die U20-Leichtathleten in Form eines Einlagewettkampfs teilnehmen. Vor allem bei den U18-Juniorinnen gab es zahlreiche Topresultate.

Wechselhafte Wetterbedingungen herrschten am Samstag mit einem heftigen Regenschauer, durch den die Veranstaltung eine Viertelstunde unterbrochen werden musste. Am Sonntag waren die Bedingungen für Athleten und Kampfrichter ideal. Die vielen Teilnehmer in allen Altersklassen aus 30 Vereinen des baden-württembergischen Einzugsgebiets sowie Teilnehmer aus dem Saarland, aus Nordrhein-Westfalen, Österreich und der Schweiz ließen eine tolle Mehrkampfstimmung aufkommen. Die Athleten zeigten zum Teil Topleistungen, die vielfach zur Teilnahme an den deutschen Mehrkampfmeisterschaften Mitte August in Ulm befähigten.

So gewann Anna-Lena Gamp vom TV Lenzkirch bei den Frauen den Siebenkampf mit 5087 Punkten, während bei den Männern Matthias Laube vom TV Lahr im Zehnkampf 6551 Punkte erzielte und damit die Goldmedaille gewann.

Herausragend war die Leistungsdichte bei der weiblichen Jugend U18, bei der allein sechs Nachwuchsleichtathletinnen mehr als 4500 Punkte sammelten und sich damit für die deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Ulm qualifizierten. Den Siebenkampf in dieser Altersklasse gewann Cora Reitbauer von der LG Filder mit 5016 Punkten.

Genau das Brett getroffen

Für Maxi Mendel (TV Weingarten/U18), die als heimische Athletin die Farben der LG Welfen vertrat, sind diese Punktzahlen momentan noch unerreichbar. Dennoch zeigte sie mit sehr guten Leistungen im 100 Meter Hürdensprint (15,25 Sekunden), 4,81 Metern im Weitsprung, 1,52 Metern im Hochsprung und starken 2:32,58 Minuten über 800 Meter eine Steigerung ihrer bisherigen Siebenkampfleistung auf 4139 Punkte und kam bei mehr als 50 gemeldeten Teilnehmerinnen auf den 14. Platz.

Auch ihre Vereinskameradin Jana Bareth (TV Weingarten) wartete mit einigen gelungenen Leistungen innerhalb ihres Siebenkampfs auf: Im dritten Versuch des Weitsprungwettbewerbs traf sie genau das Brett und konnte dadurch mit 4,59 Metern ihr derzeitiges Leistungsvermögen in dieser Disziplin abrufen. Auch im Speerwerfen zeigte sie mit 28,97 Metern eine deutliche Leistungssteigerung. Insgesamt sammelte sie 3260 Punkte und erzielte den 33. Platz.

Auch bei der männlichen Jugend U18 stellte die LG Welfen zwei Teilnehmer: Kaan Müller und Matti Hauck (beide TV Weingarten). Müller zog seinen Zehnkampf mit besten Leistungen im 110 Meter Hürdensprint in 16,58 Sekunden, ebenfalls starken 12,24 Sekunden über 100 Meter und ansprechenden 5,39 Metern im Weitsprung durch und kam auf insgesamt 4159 Punkte. Hauck dagegen musste trotz einiger hoffnungsvoller Leistungen im Vorfeld dieses Zehnkampfs, wie etwa 3,20 Metern beim Stabhochsprung in Uhingen, seinen Mehrkampf nach fünf Disziplinen abbrechen.

Genauso erging es dem hoffnungsvollen Mehrkampftalent der LG Welfen, Yannik Knobloch (U20), der nach 11,49 Sekunden über 100 Meter, 6,23 Metern im Weitsprung, starken 13,08 Metern im Kugelstoßen und 1,88 Metern im Hochsprung durch eine Verletzung den Zehnkampf beenden musste.

Auch für Annika Hiller von der LG Welfen lief im Siebenkampf der Frauen nicht alles rund. Schon bei ihrer ersten Disziplin, dem 100 Meter Hürdensprint kam sie nicht gut aus dem Startblock und konnte dadurch die Hürden nicht optimal im Dreierrhythmus übersprinten. Dennoch kämpfte sie sich Disziplin für Disziplin durch die weiteren sechs Wettbewerbe, kam auch im Kugelstoßen auf achtbare 10,30 Meter und erzielte schließlich mit 3417 Punkten einen respektablen neunten Platz in der Frauenwertung.