Generalversammlung im TC Weingarten

Nach langer Suche gibt es gute Nachrichten im TC Weingarten, was das Ehrenamt 1. Vorsitzender betrifft. Thorsten Krummheuer hat sich bereiterklärt, das Amt zu übernehmen. Er wurde ohne Gegenstimme gewählt und herzlich begrüßt. Nötig war die Neuwahl, weil die bisherige Vorsitzende Dr. Kerstin Reich krankheitshalber ihr Amt nicht mehr ausüben kann.

Zu einer ganz gewöhnlichen Mitgliederversammlung konnte der TC Weingarten in diesem Jahr einladen, keinerlei Corona Beschränkungen, keine Kontrolle, keine lästigen Vorgaben mehr.

Jugendwart Billy Dignath führte routiniert durch den Abend. „Wenn man seit 20 Jahren im Vorstand ist, kennt man das Procedere“, so beschrieb er seine Aufgabe bei der Versammlung. Von der Coronakrise sei der Club nicht zu sehr betroffen gewesen, weil Tennis eine der wenigen Sportarten war, die fast durchgehend erlaubt war, zumindest was das Spiel auf dem roten Sand betraf. Es ist sogar möglich, dass gerade durch die Pandemie viele Sportler zum Tennis gekommen sind, denn einen solchen Zulauf wie zur Zeit hat es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Alleine im ersten Halbjahr 2022 hat der Verein über 50 neue Mitglieder gewonnen.

Billy Dignath betonte zum einen das sportliche Highlight im Club, das unbestritten der 1. Herrenmannschaft gilt. Das Team um Sportwart und Teamchef Benjamin Seifferer ist in die Oberliga aufgestiegen, das war zuvor noch keiner Herrenmannschaft im TC Weingarten gelungen.

Die andere äußerst positive Entwicklung hat der Verein in finanzieller Hinsicht zu verzeichnen. Dank der guten und umsichtigen Arbeit aller Vorstandsfunktionäre in den letzten 20 Jahren ist der Verein schuldenfrei.

Der Wermutstropfen folgte allerdings bei der Vorstellung des neuen Haushaltsplans. Da das Clubhaus sehr in die Jahre gekommen ist, stehen einige Investitionen an, wobei an erster Stelle die Heizung zu nennen ist.

Außer dem neuen 1. Vorsitzenden wurden alle Funktionäre in ihren Ämtern bestätigt: Eduard Majic als 2. Vorsitzender und technischer Vorstand; Günter Bogenrieder als 1. Kassenwart; Regina Krummheuer als 2. Kassenwartin; Benjamin Seifferer als Sportwart; Billy Dignath als Jugendwart; Susanne Lachenmann als Breitensportwartin; Edith Dignath als Schriftführerin und Pressewartin.