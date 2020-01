Gemeinsame Arbeit ist das Geheimnis ihrer Liebe

Waltraud und Paul Isser haben im Januar ein seltenes Jubiläum gefeiert: ihre Diamantene Hochzeit. Oberbürgermeister Markus Ewald gratulierte dem Paar im Namen der Stadt Weingarten und überbrachte die Glückwünsche von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Wie die Stadt weiter mitteilt, wird am Mehrgenerationenbetrieb der Metzgerei, die Paul Isser zusammen mit seinen beiden Söhnen führt, spürbar, was die Familie Isser besonders macht: der Zusammenhalt und das Miteinander innerhalb der Verwandtschaft. Die Metzgerei, die Paul Isser ursprünglich von seinem Schwiegervater übernommen hat, sei weit über Weingarten hinaus bekannt. Und noch immer lasse der 85-Jährige es sich nicht nehmen, jeden Mittwoch auf dem Wochenmarkt persönlich hinter der Verkaufstheke zu stehen und Kontakt mit seinen Kunden zu pflegen. Früher habe das Ehepaar Hand in Hand in der Metzgerei gearbeitet – er in der Produktion, seine Frau Waltraud im Verkauf. Dies sei ein Stück weit auch das Geheimnis ihrer langen Liebe, sagt Paul Isser, Feuerwehrkommandant und langjähriger Leiter der von ihm mitbegründeten Altersabteilung der Weingartener Feuerwehr, schmunzelnd. Es sei nicht ohne einander gegangen. „Man sagt ja immer, als Paar zusammenzuarbeiten, das sei eher schwierig. Aber bei uns hat das immer funktioniert. Wir haben uns gebraucht.“ Kennengelernt hatten sich die beiden am ersten Adventssonntag 1958 in Bad Waldsee. Im Tanzcafé Tobi habe er Waltraud zum ersten Mal gesehen und später im Stammlokal Detzel mit seinem Charme verzaubert. Mit sieben Enkeln und einem Urenkel ist die Familie laut Stadt inzwischen gewachsen. Es sei aber noch ist unklar, wer den Familienbetrieb einmal weiterführen wird. Früher seien Waltraud und Paul Isser gerne Ski gefahren und im Sommer gewandert. Trotz einiger gesundheitlichen Schwierigkeiten hätten die Issers ihre positive Einstellung und ihre Lebensfreude nicht verloren.