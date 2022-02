Gemeinderat Weingarten tagt in Mensa

Die nächste Sitzung des Gemeinderats Weingarten findet am Montag, 7. Februar, um 18 Uhr in der Mensa des Schulzentrums in der Brechenmacherstraße statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die weitere Umsetzung des Hochwasserschutzkonzept, die Vorbereitung und Ausrichtung eines gemeinwirtschaftlichen Verkehrs im Schussental sowie Information zur Verkehrsplanung in Weingarten sowie eine Information zum Lärmaktionsplan. Der Zugang zur Mensa des Schulzentrums erfolgt nach Mitteilung der Stadt über den Eingang am Skatepark. Für Mitglieder des Gemeinderats, alle Verwaltungsmitarbeiter und Besucherinnen und Besucher gelten die aktuellen Corona Regelungen. Die Besucher müssen entsprechende Nachweise mit dabei haben und eine FFP2-Maske tragen.