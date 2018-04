Gemeinderat stimmt Bauplänen unter Vorbehalt zu

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montagnachmittag einstimmig die Pläne für den Um- und Erweiterungsbau des Weingartener Feuerwehrhauses an der Scherzachstraße beschlossen. Damit steht den Abrissarbeiten Mitte des Jahres und dem Baubeginn Anfang 2019 nichts mehr im Wege. Allerdings hat sich das Stadtparlament ein Hintertürchen offen gehalten: Es hat unter dem Vorbehalt zugestimmt, dass die Stadt ein Finanzierungskonzept vorlegt.

Der Grund: Mit Gesamtkosten von 5,68 Millionen Euro liegt der Bau um 1,18 Millionen Euro höher, als es der Haushalts- und Investitionsplan vorsieht. Dieser basiert auf einer Kostenschätzung aus dem Jahr 2013, die damals 4,1 Millionen Euro für den Bau veranschlagte. Dieses Mehr an Kosten ergibt sich aus der Preissteigerung der letzten Jahre plus der Erweiterung der Geschossfläche um 150 Quadratmeter, einer zusätzlichen Haltestelle des Aufzugs im Untergeschoss und der Konkretisierung der Planung, wie Klaus Frey, Abteilung Bau und Unterhalt, erläuterte.

Mehrkosten bereiten Sorgen

Horst Wiest von den Freien Wählern Weingarten (FWW) kritisierte die Mehrkosten scharf. An die Stadtverwaltung gerichtet fragte er: „Wie finanziert man das? Woher kommt das Geld?“ Für eine Stadt wie Weingarten seien 1,2 Millionen ein Vermögen. „Wir können dem Entwurf nur zustimmen, wenn die Finanzierung garantiert ist“, sagte der FWW-Fraktionsvorsitzende und erinnerte an die Auflagen des Regierungspräsidiums Tübingen (RP), das Weingarten im vergangenen Jahr ein striktes Sparkorsett auferlegt hatte.

Der Kritik schlossen sich auch Claus Keßel von den Grünen und Unabhängigen und die SPD an. „Problematisch“ nannte Keßel die Mehrkosten angesichts der schwierigen Haushaltssituation. Und SPD-Gemeinderätin Birgit Ewert fragte: „Wo gibt es dafür Einsparungen?“

Lediglich die CDU störte sich nicht daran. Mehrkosten von knapp 1,2 Millionen seien realistisch, sagte CDU-Gemeinderat Dieter Pfleghar stellvertretend für seine Fraktion. Es sei eine sehr vernünftige Lösung zustande gekommen. Seine Fraktion könne dem so zustimmen.

Stadtkämmerer Daniel Gallasch sprach von Mehrkosten, die noch im Rahmen seien. „Das können wir durchfinanzieren,“ sagte er. Oberbürgermeister Markus Ewald nannte „Mehreinnahmen aus dem Vermögenshaushalt“, die zur Finanzierung zur Verfügung stünden. Mit bloßen Worten wollte sich Horst Wiest aber nicht zufriedengeben. Er verlangte einen konkreten Plan von der Stadtverwaltung, der dem Gemeinderat vorgelegt werden müsse. Die Stadt stimmte dem zu und versprach in der nächsten Sitzung ein entsprechendes Finanzierungskonzept. Unter diesem Vorbehalt stimmte das Stadtparlament dem Entwurf zu.

Kritik an Einzelheiten

Inhaltlich lobten alle Parteien den Entwurf. Den Auftrag hatte der Gemeinderat Ende Juni an das Konstanzer Architekturbüro Bächlmeid vergeben, das sich in einem Wettbewerb gegen zwölf Konkurrenten durchgesetzt hatte. Es seien lediglich geringfügige Änderungen vorgenommen worden, so Klaus Frey. Planung und Konkretisierung seien in enger Absprache mit der Feuerwehr erfolgt.

Als einen bedeutenden Schritt in Richtung Umbau und Erneuerung bezeichnete CDU-Gemeinderat Dieter Pfleghar die Entwurfsplanung. „Dieser Schritt ist notwendig und sehr wichtig für den Einsatz unserer Feuerwehr“, sagte er. Dem Lob schloss sich auch Claus Keßel von den Grünen an. „Das ist gut, das ist praxisnah“, sagte er. Ähnlich sah es die SPD. Von einem „gelungenen Entwurf“ sprach Gemeinderätin Birgit Ewert.

Trotz des Lobes für den Entwurf gab es auch einige Kritik. Beispielsweise am Nutzungskonzept des Raums für Weiterbildungsmaßnahmen. Hier wurde gefordert, dass dieser Raum auch für Veranstaltungen verfügbar sein müsse. Dies lehnte Feuerwehrkommandant Horst Romer kategorisch ab. Der Raum sei ständig belegt. Außerdem sei es problematisch, „wenn Leute im Haus herumgeistern und vielleicht an Geräten herumschrauben, die für meine Leute überlebenswichtig sind“, gab Romer zu bedenken.

Auch den geplanten Fitnessraum für 40 000 Euro wollten einige Stadträte einsparen und schlugen alternativ dafür Verträge mit Fitnessclubs vor. Diese, so Romer, würden der Stadt allerdings auf Dauer teurer kommen als diese einmalige Investition. Rechtfertigen musste sich der Kommandant auch für den 26 Meter hohen Turm, der schon in der Vergangenheit für Gesprächsstoff gesorgt hatte. Der Turm sei für realitätsnahe Übungszwecke für alle Gruppen wichtig. Außerdem seien keine weiteren Einsparungen mehr möglich. Das neue Feuerwehrhaus solle für die nächsten 30 Jahre zukunftsfähig sein. Man wolle nicht in den nächsten fünf oder zehn Jahren noch einmal nachlegen müssen.