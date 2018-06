Gemeinderat erhöht Hortgebühren für Eltern

Die Gebühren für die Hortbetreuung und das Verlässliche Betreuungsangebot an den Schulen in Weingarten wird für die Eltern teurer. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend mehrheitlich beschlossen. In den kommenden zwei Jahren sollen die Gebühren pro Kind im Hort zwischen 30 und 50 Euro im Monat steigen. Das wiederum hängt von der Anzahl der Tage ab, an denen das Kind den Hort besucht. Die Verlässliche Grundschule, die eine Betreuung von 7 bis 13 Uhr gewährleistet, soll ab 2018/19 zehn Euro pro Monat mehr kosten.

Notwendig macht die Erhöhung der Gebühren eine Kostenexplosion in den vergangenen Jahren, die hauptsächlich dem Ausbau und der Anpassung des Betreuungsangebotes sowie den steigenden Personalkosten geschuldet ist. Seit der letzten Anpassung der Gebühren im Dezember 2012 (Umsetzung bis 2014) sind die Kosten von rund 512 000 Euro auf knapp 790 000 Euro im Jahr 2017 angestiegen.

Und damit nicht genug. Bis ins Jahr 2019 wird mit einer weiteren Steigerung auf knapp 833 000 Euro gerechnet. Das bedeutet Mehrkosten von 321 000 Euro. Daher sollen die Eltern künftig etwa 30 Prozent der Gesamtkosten tragen. Das hatte der Gemeinderat bereits im Jahr 2012 beschlossen. Bisher hatten die Eltern rund 26 Prozent übernommen.

Zwischen 10 bis 15 Prozent der Kosten werden vom Land gedeckt, was Oberbürgermeister Markus Ewald scharf kritisierte. „Das Land hat sich aus der Hauptverantwortung zurückgezogen“, sagte er und spielte darauf an, dass die Zuschüsse vom Land trotz steigender Kosten seit 2007 nicht mehr erhöht wurden. Daher muss die Stadt im Haushaltsjahr 2017 66 Prozent der Hortkosten und 61 Prozent der Kosten der Verlässlichen Grundschule übernehmen. Vom Land kommen 13 beziehungsweise 24 Prozent.

Für die Eltern kostet die Hortbetreuung in Weingarten im laufenden Schuljahr für drei Tage in der Woche monatlich 70 Euro. In 2017/18 werden knapp 87 Euro, in 2018/19 dann 104 Euro pro Kind und Monat fällig. Bei fünf Tagen Hortbetreuung in der Woche steigen die monatlichen Kosten wie folgt: Von 110 Euro aktuell auf 138 Euro in 2017/18 und 166 Euro und 2018/19. Bei der Verlässlichen Grundschule steigen die monatlichen Kosten von aktuell 35 Euro auf 40 Euro in 2017/18 und 44 Euro in 2018/19 an.

Durch die nun umgesetzte Anpassung rechnet die Stadtverwaltung mit Mehreinnahmen von rund 88 000 Euro. Verrechnet mit den Mehrkosten bleiben dennoch weitere 233 000 Euro an der Stadt hängen. „Die Kostensteigerung für die Stadt ist ein Vielfaches höher als wir den Eltern zumuten“, sagte Oberbürgermeister Markus Ewald. „Die Schere geht immer weiter auseinander.“

Denn das Betreuungsangebot kostet die Stadt jährlich richtig viel Geld. Im Haushalt 2017 sind für den Hort Kosten von knapp 790 000 Euro veranschlagt. Bei der Verlässlichen Grundschule sind es knapp 180 000 Euro. Daher konnten auch alle Gemeinderäte den Beschlussvorschlag nachvollziehen. Dennoch enthielten sich die Fraktionen der Grünen und Unabhängigen und der SPD. „Für uns ist Bildung und Betreuung ein Grundrecht“, sagte Doris Spieß von der SPD, die die Betreuung für die Eltern am liebsten kostenlos anbieten würde.

Wichtig bei dem Beschluss des Gemeinderates: Die bereits bestehende Regelung für Geschwisterkinder bleibt erhalten. Diese besagt, dass für das erste Geschwisterkind 50 Prozent der Kosten gezahlt werden müssen. Die Betreuung für das zweite Geschwisterkind, also das dritte Kind in einem Hort, ist dann kostenlos. Außerdem können einkommensschwache Familien Unterstützung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket beziehen. Dies muss beim Ravensburger Landratsamt beantragt werden.