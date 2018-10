Gemeindehaus ist fertiggestellt

Ein Jahr hat der Um- und Neubau gedauert. Jetzt ist das Martin-Luther-Gemeindehaus bei der evangelischen Stadtkirche in der Abt-Hyllerstraße fertiggestellt. Die Kosten belaufen sich auf knapp zwei Millionen Euro. Davon muss die Kirchengemeinde 200 000 Euro an Spenden aufbringen. Der dort beheimatete Kindergarten hat seinen Betrieb bereits aufgenommen. Offiziell eingeweiht wird das Haus, das sich jetzt mehr zur Kirche hin öffnet, wie geplant, am 10. November, dem Geburtstag Martin Luthers.

„Ort der Begegnung, der für alle offen ist“

„Andere trennen sich derzeit von ihren Gemeindehäusern, weil sie zu groß oder zu teuer sind. Wir haben uns entschieden, im Herzen von Weingarten in ein Haus zu investieren, das kein Vereinsheim für Evangelische sein soll, sondern ein Ort der Begegnung, der für alle offen ist“, sagt Pfarrer Stephan Günzler. Er und die zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Irmgard Wahl, stehen auf dem frisch gepflasterten Kirchplatz und blicken zufrieden auf ihre neue Wirkungsstätte. Noch sind einige Handwerker zugange, aber alles läuft nach Plan, auch die Kosten bleiben im Rahmen. In einjähriger Bauzeit ist das vor knapp 70 Jahren errichtete Gemeindehaus der evangelischen Stadtkirche teils um-, teils neu gebaut worden.

Der Nordflügel wurde abgerissen und an dessen Stelle ein Neubau erstellt. Der Ostflügel hingegen, wo sich der Kindergarten befindet, wurde von Grund auf saniert. Ein neu installierter Aufzug bringt jetzt auch diejenigen in den großen Gemeindesaal mit Bühne, die früher wegen der Stufen und Treppen nicht am Gemeindeleben teilnehmen konnten. Mit dem Kindergarten ist im Ostflügel schon im September Leben eingezogen. Ins Auge fallen zuerst die großen Glastüren des Empfangssaales im neuen Nordflügel zum Kirchplatz hin. Sie schaffen ebenerdig und stufenfrei Verbindung vom Gemeindehaus zur Kirche und tragen damit moderner Pastoralarbeit Rechnung. Das war dem Team um Pfarrer Günzler wichtig. „Nach der Kirche oder Konzerten wollen die Leute noch dableiben und miteinander ins Gespräch kommen, sei es beim Kirchenkaffee oder Stehempfang“, sagt er. Die Nutzung sei jetzt besser verzahnt. Vier Räume in unterschiedlichen Größen bieten Platz für Gruppen der Gemeinde, ob Feste, Vorträge, Sitzungen, Seniorentreff oder Kinderkirche. Aber auch die Anonymen Alkoholiker haben hier ihren Treffpunkt. Und auch andere Konfessionen, mit denen die Gemeinde den interreligiösen Dialog pflegen will, sind willkommen. „Wir wollen ein offenes Haus pflegen“.

Knapp zwei Millionen kostet der Bau. Die Stadt Weingarten steuert wegen des Kindergartens 240 000 Euro bei. Die Gemeinde muss 200 000 Euro Spendengelder aufbringen. 175 000 Euro füllen derzeit den „Spenden-Luther“. Mit Baum pflanzen auf dem neu gestalteten Kirchplatz und einer Festwoche wird das neue Gemeindehaus am Samstag, 10. November eingeweiht.