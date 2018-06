Aus einem Wohnhaus in der Pflugstraße in Weingarten hat am Wochenende ein Unbekannter eine Geldbörse gestohlen, berichtet die Polizei. Die Tat hat zwischen Samstag, 14 Uhr und Sonntag, 12 Uhr stattgefunden. Der Täter hatte das Haus vermutlich über eine nicht verriegelte Tür betreten. Zeugenhinweise an die Polizei in Weingarten unter Telefon 0751 / 803 6666.