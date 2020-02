Gegenverkehr übersehen: 8000 Euro Schaden

Ein Autofahrer hat am Dienstagnachmittag in Weingarten beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Rechtsabbieger übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen. Laut Polizeimeldung bog gegen 15.10 Uhr ein Mercedes von der Daimlerstraße nach links in die Niederbieger Straße ab. Aus der Lägelerstraße kam ihm ein BMW entgegen, dessen Fahrer an der Kreuzung nach rechts in die Niederbieger Straße abbog. Der Mercedesfahrer sah den BMW nicht und stieß mit ihm zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8 000 Euro. Verletzt wurde niemand.