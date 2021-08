Gegen Mauer geprallt - Mutmaßlicher Fahrer betrunken

Wegen des Verdachts, betrunken einen Verkehrsunfall verursacht zu haben, ermittelt das Polizeirevier Weingarten laut einer Meldung gegen einen 58-Jährigen. Dieser soll am Sonntagnachmittag gegen kurz vor 16 Uhr in der Schubertstraße mit einem Wohnmobil gegen den Zaun eines Wohnhauses gestoßen sein. Nach dem Unfall, bei dem an Wohnmobil und Zaun ein Schaden in Höhe von etwa 1300 Euro entstand, gab sich seine Ehefrau als Fahrerin aus. Der Grund dafür lag auf der Hand: Der Mann, der von den zwischenzeitlich gerufenen Kollegen bei Bekannten vorgefunden wurde, war alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwas mehr als ein Promille. Dank Zeugen des Unfalls flog der Tausch auf, weshalb gegen den 58-Jährigen Ermittlungen eingeleitet wurden. Ihm wurde der Führerschein und in einem Krankenhaus Blut abgenommen.