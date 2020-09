Geflüchtete qualifizieren sich im Sommercamp

Geflüchtete aus der Region haben den Sommer gut genutzt. Sie haben sich laut einer Pressemitteilung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben beim „Sommercamp für Ausbildung und Beruf“ qualifiziert. Das Camp ist eine Kooperation der IHK mit dem Landesprojekt „Netzwerk Bleiben mit Arbeit“.

Bereits zum zweiten Mal bot die IHK die Maßnahme für Geflüchtete an. Insgesamt 16 Geflüchtete haben in diesem Sommer an der Maßnahme teilgenommen und Unterricht in Mathematik für die Berufsschule, Lerntechniken und EDV-Kenntnisse erhalten. Darüber hinaus gab es Workshops zur Prüfungsvorbereitung und eine Einführung in das duale Ausbildungssystem.

„Ich hatte immer Angst vor einer Ausbildung, aber jetzt, nach dem Sommercamp weiß ich, dass es für mich möglich ist, eine Ausbildung wirklich schaffen zu können", freut sich Teilnehmerin Fatou Sowe aus Gambia, die im September die Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Kreissparkasse in Ravensburg beginnt. Beeindruckt ist Sowe auch von Monika Bercea und Arash Malik, die das Sommercamp von Seiten des „Netzwerk Bleiben mit Arbeit“ mitorganisiert und unterrichtet haben und ursprünglich aus der Slowakei und dem Iran stammen. Malik, der selbst erst seit sieben Jahren in Deutschland lebt und bereits in seiner Heimat als Mathelehrer arbeitete, war mit seinen Schülern zufrieden: „Wir haben als ein Team zusammen gearbeitet. Die Motivation war hoch und dementsprechend konnte viel Wissen vermittelt werden."

Einige der Teilnehmer haben bereits das erste Ausbildungsjahr abgeschlossen, andere beginnen die Ausbildung im September. Die Organisatoren des Sommercamps freuen sich über das große Interesse der Geflüchteten. „Nächstes Jahr wollen wir neben den bisherigen Inhalten zusätzlich Sprachunterricht anbieten. Denn jede Maßnahme hilft den Teilnehmern dabei, ihre Ausbildung besser schaffen zu können", so Claudia Bissinger, IHK-Beraterin für Integration in Ausbildung.

Besonderes Highlight war ein Workshop speziell zur Prüfungsvorbereitung, der von Lorenz Lauer, Projektreferent des „Netzwerk Unternehmen integrieren Flüchtlinge“ aus Berlin abgehalten wurde. Er bereitete die Geflüchteten auf Prüfungssituationen vor und gab Tipps zur erfolgreichen Vorbereitung der Abschlussprüfung. „Das Sommercamp ist eine gute Möglichkeit, ausbildungsinteressierte und Geflüchtete, die bereits in Ausbildung sind, über zwei Wochen auf dem Weg in die Ausbildung zu unterstützten und vorzubereiten", so Lauer, der im Anschluss an das Camp einige Betriebe, die Geflüchtete erfolgreich ausbilden und so einen aktiven Beitrag für die regionale Integrationsarbeit leisten, besuchte.