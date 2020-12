Gedenktafel ehrt Thunberg statt Rommel

Vor genau fünf Jahren, am 12. Dezember 2015, hatten 197 Staaten in Paris ein globales Klimaschutzabkommen beschlossent. Den fünften Jahrestag haben mutmaßlich Unterstützer der Fridays-for-Future-Bewegung zum Anlass genommen, die Erwin-Rommel-Gedenktafel in der Weingartener Kirchstraße 16 mit einer Holztafel zu überdecken. Diese ist der schwedischen Klimaschutz-Aktivistin Greta Thunberg gewidmet.