Gedeckt: Vesperkirche lädt alle zu Tisch

Die Tische sind gedeckt. Der Speiseplan steht. Die Gäste können kommen. Es bedarf noch der Gewöhnung, dass es in der Evangelischen Stadtkirche, an diesem dem Alltag sonst so entrückten Ort, ganz irdisch und profan zugeht. Da wartet der Garderobenständer neben der Kanzel auf Mäntel. Da lässt einem die Menükarte neben dem Taufbecken mit „Leberkäs, Kartoffelbrei und Salat“ das Wasser im Mund zusammenlaufen. Da liegen statt kaltem Steinboden wärmende Teppiche aus. Und da hat nicht nur der Pfarrer das Sagen, sondern da stehen die Leute bei Croissant und Grüntee beieinander wie in der Caféteria und halten Schwätzchen.

Menschen ins Gespräch bringen

Genau aber das will die Vesperkirche: Menschen ins Gespräch bringen über alles Trennende hinweg. Gottesdienst auf andere Art, nennt Gastgeber Pfarrer Edwin Schulz das bei der Eröffnung am Montagabend. Auch für den Seelsorger ist es „neu und schön“, seine Kirche so warm und voller Leben zu sehen. Das ist in den 25 Jahren seines Wirkens in Weingarten einmalig. Als die Träger der Vesperkirche, das Diakonische Werk Ravensburg und die Zieglerschen aus Wilhelmsdorf, vor einem Dreivierteljahr an seine Gemeindetür klopften, hätten sie nicht lange gefackelt und der ersten „Wandervesperkirche“, die zwei Jahre mit großem Zuspruch in Ravensburg lief, ihr Haus geöffnet.

Nicht nur Armenspeisung will sie sein, sondern Ort der Begegnung. Menschen einer immer weiter auseinanderdriftenden Gesellschaft zumindest für kurze Zeit an einen Tisch und miteinander ins Gespräch bringen. Da sind sich die Verantwortlichen einig. Was mit „Brich den Hungrigen dein Brot“ vor 16 Jahren in Stuttgart begann und an gesellschaftliche Randgruppen und Obdachlose gerichtet war, interpretiert die Vesperkirche hier mit dem Motto: „Miteinander essen, reden, leben“.

Denn Armut hat, gemäß Pfarrerin Andrea Holm vom Diakonischen Werk, viele Gesichter und ist nicht nur eine Frage des Einkommens. Sie kennt nicht nur den Hunger, sondern Ausgeschlossensein, Einsamkeit, Verwahrlosung. „Wir leben voneinander entfernt in verschiedenen Milieus, wo wir uns eingerichtet haben“, sagt Pfarrerin Holm.

200 freiwillige Mitarbeiter

Die Vesperkirche biete die Möglichkeit, Kirche einmal anders zu erfahren, sinnlicher und mit Lebenswelten in Kontakt zu kommen, die uns sonst verschlossen blieben und die uns einen Perspektivwechsel ermöglichten. Auch Jesus habe viel in Gemeinschaft getafelt, so die Theologin, besonders mit denen, die die Gesellschaft ächtete.

Sach- und Geldspenden und über 200 freiwillige Mitarbeiter stemmen die Vesperkirche in den nächsten drei Wochen. Darunter Essen- und Getränkeausteiler, Tischdecker, Spüler, Verantwortliche für den Blumenschmuck, Empfangsdamen und Herren, und „Zuwender“ und „Zuwenderinnen“. Brücken zwischen den Milieus, die die Leute, falls nötig, in Kontakt bringen. Und da der Mensch bekanntlich nicht vom Brot allein lebt, kann er in der Vesperkirche gleich noch zum Arzt gehen, zum Frisör und bei Kaffee und Kuchen kulturelle Häppchen genießen wie Kabarett oder Gospels. Ludger Baum, der Organisator von den Zieglerischen, die auch das täglich wechselnde Essen liefern, ist nach stressigen Vorbereitungen und logistischem Kraftakt erschöpft, aber glücklich: „Das Wesen der Vesperkirche ist chaotisch, aber irgendwie klappt es dann doch immer“.