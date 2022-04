Geburtstagsüberraschung: 99-jährige Ravensburgerin fährt mit Rikscha durch die Stadt

„Ich habe schon fast ein bisschen Lampenfieber“, sagt Eva Gölz vor ihrer Fahrt mit der Rikscha von Weingarten nach Ravensburg. Am Sonntag hat die Ravensburgerin ihren 99. Geburtstag auf besondere Art gefeiert.

Mit einer Rikscha wurde Eva Gölz zu ihrem 99. Geburtstag am Sonntag von Weingarten nach Ravensburg kutschiert. (Foto: Elke Obser)

Ihre Freunde organisierten eine Rikscha, mit der sie von ihrem Seniorenheim in Weingarten in ihre Heimatstadt Ravensburg kutschiert wurde. Ziel war das Restaurant Goldene Uhr, wo Gölz mit zehn Freundinnen und Freunden zum Spargelessen verabredet war.

Seit 1952 in Ravensburg

„Meine Freunde bezeichne ich als meine Familie“, sagt Gölz, „und die wollten mir etwas ganz Besonderes bieten.“ Es sei sogar die Idee ausgeheckt worden, sie für die Fahrt als Queen Elisabeth zu verkleiden, die von der Rikscha aus das Ravensburger Volk grüßt, berichtet Gölz lachend. „Doch so dicke wollte ich es dann auch nicht haben.“

Eva Gölz wurde 1923 in Berlin geboren und ist in Magdeburg aufgewachsen. 1952 verließ ihre Familie die DDR und zog zu anderen Familienmitgliedern nach Ravensburg. Jahrzehntelang arbeitete sie im Fernmeldeamt, später Postamt.

Seniorenheim war eigene Entscheidung

„Damals in Magdeburg wollte ich eigentlich mal bei der Zeitung arbeiten“, erzählt Gölz. Da sei sie gerade 18 Jahre alt gewesen, es war Krieg. „Da hat man mir gesagt, in so einer Zeit werden keine Redakteure gebraucht.“

Erst vor zwei Jahren zog Eva Gölz ins Adolf-Gröber-Seniorenzentrum in Weingarten. Es sei ihre Entscheidung gewesen, betont die 99-Jährige, und sie hat es bisher nicht bereut. Sie fühle sich zwar noch recht mobil, ist aber seltener in ihrer Heimatstadt Ravensburg unterwegs. Und nun ist einer dieser seltenen Besuche auch noch so außergewöhnlich. Da kann man durchaus mal Lampenfieber bekommen.