„Gebse“ empfängt stets mit offenen Armen

Auf Festen oder Demos, auf Konzerten oder im Kino, auf dem Wochenmarkt oder in der Kneipe: Man sehe und kenne ihn seit vielen Jahren, seinen großen Elektro-Rollstuhl und seine ausgebreiteten Arme. Die gehören Gebhard „Gebse“ Dobler, teilen die Integrations-Werkstätten-Oberschwaben (IWO) mit. Die Arme würden sinnbildlich für dessen Charakter stehen. Denn Gebse sei offen für vieles und empfange Fremde oder Freunde stets mit offenen Armen.

Durch Zangengeburt und Sauerstoffmangel kam Gebhard Dobler mit einer Behinderung zur Welt. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er bis zum 16. Lebensjahr auf dem elterlichen Bauernhof bei Leutkirch. In der Stiftung KBZO ging er später dann zur Schule („Ich war aber faul“). Seit 1990 ist er im Förder- und Betreuungsbereich der heutigen Integrations-Werkstätten Oberschwaben beschäftigt.

Inzwischen ist Dobler im Club der „60er“ angekommen, was seiner Unternehmungslust freilich keinen Abbruch tue, heißt es, ganz im Gegenteil. „Nur fehlt es immer wieder an einer Begleitung“, sagt Gebse. Denn er sei auf Assistenz angewiesen. Jetzt suche er aktiv nach ehrenamtlichen Mitarbeitern, die ihn auf seinen Unternehmungen begleiten.

Der 60-Jährige sitzt in einem E-Rolli und hat durch den Spasmus eine Sprachbehinderung. „Aber keine Angst, je öfter man mit mir spricht, desto mehr versteht man mich“, betont er. „Ich bin an vielem interessiert“, sagt Gebse, der im KBZO-Wohnheim im Martinusweg in Weingarten lebt. „Besonders gerne gehe ich ins Restaurant, in die Linse, einen Kaffee trinken, auf Konzerte oder auch auf Veranstaltungen politischer Art.“ Voll in Ordnung sei es auch, wenn seine Begleitung Freunde mitbringt.