Geänderte Öffnungszeiten öffentlicher Einrichtungen in Weingarten

Während der Weihnachtsferien gelten zum Teil geänderte Öffnungszeiten in den Gebäuden und Einrichtungen der Stadt Weingarten, teilt diese jetzt mit.

Die Stadtverwaltung selbst hat am 24. und 31. Dezember sowie an Dreikönig und am Freitag, 7. Januar 2022, geschlossen.

Das Hallenbad und die Sauna haben bleiben an Heilig Abend und an Silvester geschlossen. An den Weihnachtsfeiertagen am 25. und 26. Dezember sowie an Neujahr (Samstag, 1. Januar) sind das Hallenbad und die Saunalandschaft von 13 bis 19 Uhr geöffnet. An Dreikönig (Donnerstag, 6. Januar) öffnen Bad und Sauna von 9 bis 19 Uhr. Weitere Informationen zu den aktuellen Öffnungszeiten, den Corona-Regeln und zur Platzreservierung erfahren Gäste auf der Website unter www.baeder-weingarten.de.

Die Geschäftsstelle der Volkshochschule Weingarten ist von 23. Dezember 2021 bis einschließlich 7. Januar 2022 zu. Das Stadtmarketing Weingarten hat an Heilig Abend, Silvester sowie von 3. bis 7. Januar 2022 geschlossen. Der Wochenmarkt in der Unteren Breite fällt am Samstag, 25. Dezember, sowie am Samstag, 1. Januar, aufgrund der Feiertage aus.