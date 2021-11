Gastronomie wird auf Einhaltung der Coronaregeln kontrolliert

Laut dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration findet am 11. und 12. November eine erneute Schwerpunktaktion zur Überprüfung der Einhaltung der Corona-Verordnung in den Gastronomiebetrieben durch die örtlichen Ortspolizeibehörden statt. Die Stadt Weingarten wird sich nach eigenen Angaben erneut an diesen Schwerpunktkontrollen beteiligen. Hierbei kommen vor allem Vor-Ort-Kontrollen in Betracht. Sowohl die Betreiber als auch die Bevölkerung sollen sensibilisiert werden, dass die Vorgaben der Verordnung zu beachten sind und ein Verstoß gegen die Corona-Verordnung bußgeldbewehrt ist und sogar eine Strafanzeige nach sich ziehen kann. Auf Ersuchen kann der Polizeivollzugsdienst im Einzelfall die Maßnahmen der Ortspolizeibehörde zum Schutz der Bediensteten begleiten, sofern begründeter Bedarf besteht. Der Polizeivollzugsdienst bringe die im Rahmen des täglichen Dienstes im Einzelfall bekanntgewordenen Verstöße konsequent zur Anzeige, wie es in der Verordnung heißt.