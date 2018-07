Gartenschläger wird Schach-Stadtmeister

Bei der vom Schachverein Weingarten ausgerichteten Stadtmeisterschaft holte sich Rainer Gartenschläger den Sieg. Er gab lediglich zwei Remisen ab und erzielte letztlich als einziger 4 Punkte.

Eine Vorentscheidung zugunsten Gartenschlägers fiel bereits in der ersten Runde, als er gegen den Titelverteidiger und späteren Zweitplatzierten Eberhard Christ mittels eines schönen Konterangriffes gewinnen konnte. In der Folgezeit gab er nur noch in den beiden Schlussrunden zwei Remisen ab und sicherte sich damit unangefochten den Titel. Zweiter wurde dann E. Christ mit 3,5 Punkten, punktgleich mit dem überraschend starken Hubert Müller, der lediglich die schlechtere Feinwertung aufwies.